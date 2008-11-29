МЗС: деіндустріалізація України триває

Рішення України припинити дію програми економічного співробітництва з Росією є перемогою над здоровим глуздом, заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Артем Кожин.

"Днями українською владою було заявлено про ще одну перемогу над здоровим глуздом: повідомлено про прийняте Кабінетом Міністрів України рішення щодо припинення дії програми економічного співробітництва Росії та України на 2011-2020 рр. У наявності послідовна і наполеглива реалізація українською владою своєї стратегічної мети - завдати максимальної шкоду власній економіці ", - підкреслив Кожин, повідомляє ТАСС.

"Відмовляючись від будь-якого співробітництва з Росією, нинішня українська влада в антиросійському угарі своїми ж руками фактично знищує все те, що дісталося їм від Радянського Союзу в спадок в передових, високотехнологічних галузях, зокрема в атомній промисловості, в атомній енергетиці, в ракетобудуванні, в космічних технологіях, в авіаційній промисловості, в транспорті, в військово-промисловій сфері. Розрив сьогодні торгово-економічних зв'язків з Росією жодним чином не замінює мізерні квоти на поставку в ЄС, стратегічних сировинних товарів, таких як мед, гриби, соки, згущене молоко, зернові, томати і м'ясо птиці ", - заявив Кожин.

"На наших очах відбувається деіндустріалізація України", - підкреслив дипломат.

Уряд України 21 березня припинив дію програми економічного співробітництва з Росією. Програму прийняли в 2011 р з терміном дії до 2020 р

Програма передбачає співпрацю двох країн в різних галузях. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив раніше, що українська економіка переорієнтовується на ЄС та інші країни.