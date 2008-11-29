Глава Нацбанку України відправлена у відставку

Верховна Рада України відправила у відставку главу Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтарєву. У відповідь Гонтарєва заявила, що її завдання на посаді глави НБУ виконано.

Гонтарєва написала заяву про відставку 10 травня 2017 р., до відставки вона перебувала у відпустці. З 11 травня 2017 р обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Яків Смолій. Верховна рада призначає і звільняє голову НБУ за поданням глави держави. Президент України Петро Порошенко запропонував призначити на цей пост Смолія.

"Я вважаю мою місію повністю виконаною, тому що реформи проведені", - заявила Гонтарева і додала, що вперше в історії України відставка не стала наслідком політичного рішення.

НБУ перетворений в європейський інститут, підкреслила Гонтарєва. "Що було зроблено? По-перше, забезпечена макрофінансова стабільність. Країна перейшла на гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного таргетування", - пояснила Гонтарєва. Зараз валютні коливання на ринку сприймаються спокійно і без паніки.

Під час її перебування на посаді глави НБУ співпраця з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями успішно розвивалася, що дозволило наростити золотовалютні резерви України до $ 18,4 млрд.

Українська банківська система очищена від неплатоспроможних банків, що відновило її стійкість. "Банки здорові, прозорі і вже готові відновити кредитування", - доклала Гонтарєва.