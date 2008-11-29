Що дозволить США почати війну: три останніх події

Під час виборів здавалося, що якщо Гілларі Клінтон стане президентом, це напевно призведе США до Третьої світової війни.

Здавалося менш імовірним, щоб президент Дональд Трамп міг залучити Америку у війну з Росією, але, схоже, що все рухається саме в цьому напрямку.

Торгові тарифи

Указ Трампа про підготовку "торгової війни" з Китаєм обвалив фондові ринки, в тому числі американські. Чи є шанс на перемир'я в цій "торгової війни"?

США вже знаходяться у фінансовій війні з Китаєм через торгові тарифи, які уряди встановлюють один проти одного.

Президент Трамп хоче перебалансувати глобальну торгівлю на користь Америки, і Китай не хоче здаватися без бою.

В останній раз, коли США брали участь у великій "торговій війні", все закінчилося Великою депресією, відзначає експерт з економіки CNN.

Остання "торгова війна" Америки призвела до Великої депресії в 1930-х рр., Коли безробіття зросло до 25%. Заявивши, що діє в інтересах захисту робочих місць Америки, конгрес прийняв закон Смута - Хоулі в 1930 р., законопроект був призначений для захисту фермерів.

Але в прагненні отримати політичну підтримку багато законодавців закликали встановити тарифи - чи податки - на всі види товарів в обмін на їх голос.

Кілька країн, такі як Канада, встановили високі тарифи - чи податки - на американські товари, що продаються за кордоном. Наприклад, американський експорт яєць в Канаду впав до 7900 в 1932 р з 919 тис. в 1929 р.

В результаті імпорт США впав на 40% за два роки після прийняття закону Смута - Хоулі. Безробіття виросло. Економісти вважають, що прийняття цього закону призвело до того, що Велика депресія протікала набагато важче, ніж могла бути у тому випадку, якби закон не був прийнятий.

Що сталося в кінці Великої депресії? Друга світова війна.

І це поклало кінець безробіттю та призвело до божевільних витрат, які наводнили економіку. Завдяки витратам на оборону у воєнний час завжди спостерігається зростання ВВП.

Але це один з найжахливіших способів виправити ситуацію в економіці.

Нафтоюань

Станом на понеділок, 27 березня, США втратили статус нафтодолара. Тепер у нафтодолара є конкурент у вигляді нефтоюаня.

Це означає, що раніше купити нафту в світі можна було виключно з використанням долара. Це зберігало високу вартість долара.

Але зараз Росія і Китай купують нафту, використовуючи юань. Інші країни цілком можуть наслідувати їхній приклад, оскільки США зруйнували відносини з більшою частиною планети в минулому столітті.

Що це може означати для американців? Інфляція.

Якщо долар впаде в глобальному масштабі, це означає, що весь імпорт США буде коштувати дорожче. І про те, що США готові будуть вступити у війну для захисту нафтодолара, було написано чимало статей.

Висилка російських дипломатів

США також вислали 60 російських дипломатів.

Відповідні заходи щодо США включають висилку аналогічного числа дипломатів і закриті консульства в Петербурзі. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Трамп прийняв це рішення, після того як США приєдналися до Сполученого Королівства, звинувативши Росію в спробі вбити на початку цього місяця колишнього російського агента і його дочку, використовуючи нервово-паралітичну отруйну речовину в місті Солсбері.

Це почалося через 11 днів, після того як адміністрація Трампа встановила перші санкції проти Росії за втручання в президентські вибори в 2016 р в США.

"США зробили ці дії спільно з нашими союзниками і партнерами по НАТО в усьому світі у відповідь на використання Росією хімічної зброї військового призначення на території Сполученого Королівства, що стало останнім кроком в тенденції дестабілізації активності в усьому світі", - йдеться в заяві прес-секретаря білого дому Сари Сандерс.

Росія, улюблений козел відпущення в світі останнім часом, заперечує причетність до отруєння. "Було б повною дурістю, якби в Росії хтось дозволив собі таке до виборів і чемпіонату світу", - сказав Володимир Путін, здобувши перемогу на останніх президентських виборах.

"Ми знищили всю хімічну зброю", - додав він, відмовившись від затвердження Великобританії, що тільки Москва могла стояти за нападом на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Що стосується десятків російських дипломатів, висланих з різних країн світу, Росія пообіцяла виступити з відповіддю.

Неназваний представник міністерства закордонних справ опротестував рішення країн ЄС, НАТО вислати послів і підтвердив, що Росія відреагує на кожну країну, яка висилає дипломата, попереджаючи, що "ці дії не залишаться без відповіді".

Союзники Сполученого Королівства "сліпо слідують" принципом євроатлантичної єдності всупереч здоровому глузду.

Крім того, посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що "США розуміють тільки мову сили".

"Я зазначив у своїй заяві в Держдепартаменті, що вважаю ці дії непродуктивними. Я заявив, що США зробили дуже поганий крок в російсько-американських відносинах", - зазначив він.

Незалежно від того, несе Росія відповідальність за отруєння свого колишнього агента чи ні, цей інцидент і відповідні заходи можуть привести до, як можна здогадатися, війни.

Президент Трамп створює військовий кабінет

Як би там не було, схоже, що Білий дім готується до війни.

Минулого тижня у Вашингтоні стався зсув, коли президент Трамп змінив свого радника з питань національної безпеки. Багато людей були вражені, коли Трамп звільнив Макмастера і замінив його запеклим мілітаристом Джоном Болтоном.

Джон Болтон входить в мій список дійсно невдалих виборів поряд з Джеффом Сешн і Майком Помпео. Болтон служив послом ООН за президента Джорджа Буша.

Протягом десятиліть він відкрито підтримував агресивні військові дії. Разом з колишнім главою ЦРУ Майком Помпео ці двоє обов'язково втягнуть США в криваву і жорстоку війну.

Невипадково наступним у черзі на посаду держсекретаря Дональда Трампа є сам Майк Помпео. Болтон і Помпео, діючи разом, зможуть ставити такий мілітаристський тон, консультуючи Трампа, що невідомо, чого можна буде очікувати.

Ми знаємо, що лють Джона Болтона вже привела до самих негідних зовнішньополітичних програм нашого часу.

Щоб було зрозуміло, в якому руслі мислить Болтон, варто ознайомитися з його матеріалом для New York Times за 2015 року під назвою "Зупинити іранську бомбу, розбомбити Іран", за якою послідував недавній матеріал для Wall Street Journal під назвою "Законне право, для того щоб першими завдати удару Північній Кореї ".

Таким чином, незважаючи на те, як здавалося, що ми просуваємося вперед, коли Кім Чен Ин погодився на переговори з президентом Трампом з питання про те, щоб відмовитися від ядерної зброї, ми тільки що зробили 10 кроків назад з цим новим "військовим кабінетом" . Саме таке визначення дав Пет Б'юкенен, радник трьох президентів.

Сам Трамп пообіцяв скасувати ядерну угоду з Іраном і в травні ввести санкції. Його новий радник з національної безпеки Джон Болтон, який написав матеріал під назвою "Зупинити іранську бомбу, розбомбити Іран", закликав до превентивних ударів і "зміни режиму".

Майк Помпео називає Іран "грізною поліцейською державою", "деспотичною теократією" і "авангардом згубної імперії, яка розширює свою владу і вплив на Близькому Сході".

Нетаньяху займає одноосібну позицію щодо Ірану, називаючи ядерну угоду загрозою для виживання Ізраїлю, а Іран - "найбільшою загрозою для нашого світу".

У минулому Америка "вирішила" свої економічні проблеми, розпочавши війну. На цей раз все буде по-іншому?