Україна прийняла програму співпраці з НАТО на 2018 рік

Президент України Петро Порошенко схвалив програму співпраці України з НАТО на 2018 рік. Альянс повинен допомогти Україні підвищити обороноздатність і сприяти в підготовці для отримання членства в організації.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження "річної національної програми під егідою комісії України-НАТО на 2018 рік". Як повідомляється в середу, 28 березня, на сайті українського президента, ця програма визначає пріоритетні завдання на 2018 рік і середньострокові цілі, яких планується досягти до 2020 року.

Документ передбачає допомогу НАТО в "підвищенні обороноздатності України в умовах збройної агресії РФ, а також вжиття заходів з підготовки держави до набуття членства в НАТО". Також програма визначає практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектора безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що в новій програмі значно збільшилася кількість завдань, спрямованих на реалізацію реформ, зокрема у сфері безпеки і оборони. У програмі, за її словами, закладено формування національної системи запобігання та реагування на сучасні загрози національній безпеці. Крім того, окремим компонентом програми є діяльність платформи протидії гібридним загрозам, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків в секторі безпеки і оборони, створення системи державного гарантування якості оборонної продукції.

Члени українського уряду, який повинен координувати програму, затвердили її в середині лютого.

Нагадаємо, 10 березня Північноатлантичний альянс надав Україні статус "країни-аспіранта", яка прагне стати членом організації.