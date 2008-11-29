Гройсман: до 2020 року Україна почне експортувати газ

Україна зможе не тільки самостійно формувати ціну на газ, але і торгувати ним на зовнішньому ринку. Це станеться, коли наша країна почне в достатній мірі добувати власне "блакитне" паливо. Про це 23 березня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

- Нам потрібно перестати імпортувати газ. Ми сконцентрувалися на програмі збільшення видобутку українського газу. Укргазвидобування в минулому році наростила видобуток на 700 мільйонів кубометрів. Ціна газу формується відповідно до ринкових умов, - наводить слова Гройсмана.

При цьому він зазначив, що у Кабінету міністрів немає повноважень з регулювання ціни комерційного газу в країні.

Раніше Гройсман вже заявляв, що його уряд має намір робити ставку на власний газ. За його словами, видобуток в 2017 році вже була більшим, ніж раніше. У 2018 році планується видобути понад 16 мільярдів кубометрів газу.