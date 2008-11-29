Луценко просить зняти Холодницького з поста глави САП

Юрій Луценко просить КДК прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з поста заступника генпрокурора-керівника САП.

Генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) за розглядом питання зняття Назара Холодницького з посади його заступника і керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"У своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ і НАБУ за отриманими в ході слідства фактами, які належним чином розсекречені, в КДКП за підписами генерального прокурора і директора НАБУ сьогодні спрямовані дисциплінарні скарги про вчинення керівником САП Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків", - пояснив генпрокурор.

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Як повідомлялося, в середині березня ЗМІ поширили інформацію з посиланням на джерела про те, що в кабінеті глави САП Н.Холодніцкого була встановлена "прослушка", до чого може бути причетне НАБУ. З'явилася також інформація про нібито намір Н.Холодницького піти у відставку найближчим часом.

У САП заявили, що Н.Холодницький виконує свої обов'язки в звичайному режимі, а 21 березня разом з директором НАБУ Артемом Ситником буде в Брюсселі, де, як очікується, до кінця поточного тижня відбудеться ряд робочих зустрічей.

26 березня Ю. Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються керівника САП, але зазначив, що вони тільки починаються.

30 березня в КДКП були спрямовані дисциплінарні скарги за підписами Ю.Луценко і А.Ситніка про вчинення Н. Холодницьким дисциплінарних проступків. Вони були спрямовані в рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з Генпрокуратурою за здобутими в ході слідства фактами.

Про суть інкримінованих Н. Холодницькому дисциплінарних проступків речник Генпрокуратури Андрій Лисенко не повідомив, замість цього перерахувавши все підставами дисциплінарної відповідальності прокурора закону "Про прокуратуру": "Невиконання або неналежне виконання службових обов'язків; розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокурору при виконанні повноважень; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органам прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання або будь-який інший вплив прокурора у випадках або порядку, не передбачених законодавством, в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб або суддів, в тому числі шляхом публічних висловлювань щодо їх рішень, дій чи бездіяльності, при відсутності при цьому ознак адміністративного або кримінального правопорушення."