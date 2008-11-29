Україна згорнула програму економічних зв'язків з РФ

Уряд України прийняв рішення про припинення дії програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 рр. "Прийнято одноголосно", - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після винесення питання на голосування в уряді.

Програма економічного співробітництва між Росією та Україною підписана в червні 2011 р Документ передбачає поглиблення режиму вільної торгівлі та взаємного захисту інвестицій, створення системи платіжно-розрахункових операцій і забезпечення вільного пересування громадян обох країн.

"Будемо робити все, щоб країна-агресор платила високу ціну за агресію в Україні", - заявив Гройсман. Україна переорієнтує національну економіку на співпрацю з ЄС, підкреслив прем'єр-міністр України.

МЗС України підготував пропозиції про вихід України з СНД та денонсацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією.

Тим часом Росія в 2017 р стала найбільшим торговим партнером України. Товарообіг між двома країнами зріс, в тому числі російський експорт - на 140% (майже на $ 7 млрд).