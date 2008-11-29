Покупка эффективных систем контроля и управления доступом

Такой современное решение, как система контроля и управления доступом представляет собой целый комплект устройств, которые позволяют регулировать проход людей на охраняемый объект, а также следить за перемещением сотрудников. Помимо разнообразного оборудования такая система включает в себя еще и готовое программное обеспечение. Соответственно, после покупки и монтажа, вам больше ничего не потребуется, чтобы начать комфортное использование. Среди преимуществ таких систем стоит выделить возможность автоматического контроля в заданном режиме. Такой подход заметно упрощает контроль над персоналом или охрану важных объектов от незваных гостей.

Типы СКУД на рынке

В нашем интернет-магазине представлено несколько разновидностей данных систем, которые отличаются своими особенностями. Самым распространенным вариантом считаются автономные решения, которые помогают взаимодействовать оператору с точками доступа без возможности осуществлять центральный контроль. Все приспособления для идентификации объектов находятся в отдельном контроллере, который работает самостоятельно в автоматическом режиме. Если такое решение вам не подходит, то можно обратить внимание на сетевые централизованные системы. В таком случае оборудование предложит пользователю:

Удобное подключение через сеть к одному компьютеру;

Работу с основной системой безопасности, как одно целое;

Возможность контролировать рабочий процесс за счет управлениями всеми подсистемами;

Облегчённый вариант охраны территории или объекта.

Не стоит забывать, что СКУД состоят из нескольких устройств и поэтому подбирать их стоит максимально ответственно. Если обратиться к нашим специалистам, то они помогут подобрать эффективное решение по оптимальной цене, а также могут самостоятельно провести монтаж системы на вашем объекте.

Стоимость системы контроля и управления доступом

Назвать среднюю цену нельзя, потому что каждый вариант такой системы на bezpeka.com.ua отличается функциями и комплектацией. Прежде всего стоит определиться для каких целей нужна подобная система, а потом уже исходя из этой информации подбирать комплект. С помощью наших менеджеров у вас получится обзавестись необходимым решением, которое прослужит долгие годы и отлично справится с поставленными задачами. Делайте заказ через сайт или звоните по указанному номеру!