Як визначити у себе стресовий стан?

Кожному з нас знайоме неприємний стан, при якому здається, що сил більше немає. Стикаючись з тривалою виснажливою напругою і виснажливими зусиллями, людині властиво відчувати повну спустошеність і надлом.

Більшість з нас, опинившись у такій «пікової» фазі життя, кажуть собі про необхідність перетерпіти. «Ще трохи - і все" устаканиться ", мета буде досягнута, - говоримо ми собі. - Тоді можна буде і відпочити, дозволити собі розкіш повністю розслабитися ».

Однак фахівці в області психології стверджують, що рішення потерпіти в разі втрати фізичних і моральних сил, коли наш організм відчуває справжнісінький стрес, може бути чревате серйозними проблемами зі здоров'ям. Йдеться, в першу чергу, про важкі психологічні розлади.

Стан стресу можна затягувати надовго! Краще вчасно виявити у себе його ознаки і зайнятися їх усуненням, ніж пожинати гіркі плоди свого безвідповідального ставлення до власного здоров'я.

Психологи виділяють вісім ознак, що свідчать про те, що ваш організм перебуває в згубному для нього стресовому стані:

1. Ви відчуваєте спустошеність.

Цей стан проявляється у важкому ранковому підйомі з ліжка. Прокинувшись, ви вже відчуваєте втому і розбитість, хоча часу на нічний відпочинок було відведено достатньо. Відчуваєте себе вранці «розбитим коритом»? Це ваш організм сигналізує про стрес, що спустошує життєві сили, забирає у вас енергію. Якщо ви виявили у себе цей симптом, терміново прийміть заходи, щоб вивести власне тіло з цього неприємного стану. В даному випадку вам будуть корисні заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі, масаж або йога, прослуховування улюбленої музики. Вам необхідний якісний відпочинок і відволікання від турбуючих вас проблем!

2. Ви страждаєте порушенням сну.

Незважаючи на втому і спустошеність, сон ночами до вас не йде. Причиною безсоння є тривожні думки і роздуми на тему існуючих проблем. Ваш мозок не відпочиває. Він шукає вихід зі скрутної ситуації. Ви самі відганяєте від себе сон і позбавляєте організм якісного нічного відпочинку. Безсоння вас переслідує, набуваючи хронічного характеру. Недосипання вимотує ваш організм, позбавляючи його сил і підвищує рівень стресу.

Спробуйте себе відволікти від думок, що вас мучать. Не дозволяйте собі прокручувати в голові проблеми, не нагнітайте ситуацію і не вганяти себе в депресію. Читайте перед сном, дивіться цікаві фільми або передачі, слухайте музику, робіть вечірню прогулянку. Використовуйте народні рецепти снодійного, щоб позбутися від безсоння.

3. Ви стали дуже розсіяні.

Вам важко концентрувати свою увагу на речах , що вас отчують, ви повністю заглиблені в свої думки і не помічаєте, що відбувається навколо. Ви ловите себе на тому, що забули, де залишили ключі, що не можете згадати, коли домовилися зустрітися з кимось із знайомих.

Неуважність - дуже тривожний симптом, який сигналізує про те, що без допомоги кваліфікованого фахівця вам вже не обійтися. В даному випадку краще всього буде звернутися до психолога, щоб запобігти серйозним наслідкам, якими загрожує стрес.

4. Ви постійно страждаєте від головного або м'язового болю.

Живучи в постійному стресі, ви перебуваєте в виснаженому стані, що несприятливо позначається не тільки на вашій здатності концентрувати увагу. Ваш організм підключає нові сигнали тривоги у вигляді болю - головного і м'язового. Так він просить про допомогу! Ваше тіло вкрай потребує відпочинку через тривале перебування в стані напруги. Йому терміново потрібен повний релакс.

5. Вас перестав цікавити секс. Психологи стверджують, що багатьом людям, котрі перебувають в стресовому стані, властиво втрачати інтерес до сексу. Насправді відмова від занять сексом в даному випадку вкрай небажана, оскільки інтимна близькість є хорошим способом розрядки і зняття напруги.

6. Ви стали більш емоційними. У стресі нами керують емоції, а не здоровий глузд. Ми постійно зриваємося на близьких, болісно реагуємо на їхні зауваження, плачем через дрібниці. У даній ситуації необхідно, щоб члени сім'ї людини, що опинилася в стресовій ситуації, проявили по відношенню до неї розуміння і терпіння, підтримали у важкий період життя. Кваліфікована психологічна допомога теж не буде зайвою в знятті стресу.

7. Ви зіткнулися з проблемами в роботі органів травлення. Це дуже тривожний дзвіночок! Якщо ви відчуваєте нудоту, тяжкість в шлунку без видимих причин, вам пора бігти до лікаря! У вашого організму вже не залишилося сил сигналізувати вам про те, що він потребує допомоги.

Якщо ви виявили у себе кілька ознак з наведеного вище списку, терміново займіться собою. Не можна жити в безперервному стресі і не відчувати його згубного впливу на здоров'я.

Якою б важкою не здавалася вам життєва ситуація, в якій ви опинилися, пам'ятайте, що проблеми не вічні. А здоров'я слід берегти. Тільки будучи здоровим і повним сил можна впоратися з будь-якою проблемою, що встала на вашому шляху. Не дайте стресу взяти над собою верх!