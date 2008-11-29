|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Єврозона схвалила нові кредити для Греції
Європейський стабілізаційний механізм (ESM, фонд допомоги єврозони) схвалив виділення Греції нових кредитів на суму € 6,7 млрд в рамках поточної програми фінансової допомоги, повідомляє Reuters.
Це рішення підтверджує політичну домовленість, досягнуту міністрами фінансів країн єврозони раніше в березні.
Кредити допоможуть Афінам створити буфер готівки, щоб полегшити повне повернення до ринкового фінансування, після того як програма фінансової допомоги на € 86 млрд завершиться в серпні.
Перший транш у розмірі € 5,7 млрд Греція отримає вже в середу, решта коштів буде виплачена після 1 травня, випливає з заяви Європейського стабілізаційного механізму.
Другий транш у розмірі € 1 млрд буде надано за умови, що Греція доб'ється прогресу "в скороченні запасу заборгованості та підвищення ефективності системи електронних аукціонів", уточнив ESM.
Афіни, як очікується, проведуть більше реформ, включаючи приватизацію і лібералізацію ринків газу та електроенергії, до серпня в обмін на додаткові кредити.
Очікується, що близько третини доступних засобів в рамках програми фінансової допомоги залишаться невитраченими.
Нові кредити будуть використовуватися для обслуговування боргу Греції, погашення внутрішньої заборгованості і накопичення грошового буфера, заявив ESM.
В вересні Греція зробила ще один крок до завершення програми порятунку і зовнішнього економічного нагляду. Рада ЄС підтвердила, що Афіни більше не порушують правила єврозони щодо бюджету.
Дефіцит бюджету Греції скоротився до менше 3% ВВП, що відповідає правилам Євросоюзу.
Це означає припинення "процедури надмірного дефіциту бюджету" для Греції, яку Брюссель почав в 2009 році, оскільки країна зіткнулася з економічними потрясіннями.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com