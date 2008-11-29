Хіміки придумали, як з коров'ячого і слонячого гною зробити папір

Зазвичай папір виготовляється з целюлозних волокон, отриманих з деревини. Тим часом необхідну целюлозу для виробництва паперу в країнах, де не так багато дерев, можна отримати і з інших джерел. Нещодавно хіміки з'ясували, що таким джерелом може служити гній слона або корови. І вчені навіть розробили спосіб виготовлення паперу з такої сировини.

На думку дослідників, в регіонах, де знаходиться велика кількість фермерських тварин (ті ж корови), переробка гною в паперову продукцію може стати дешевим і екологічно безпечним способом позбавлення від сільськогосподарських відходів.

Вперше така ідея прийшла професору Олександру Бісмарку (Alexander Bismarck) з Віденського університету, коли він побачив, як кози їдять суху траву на острові Крит.

"Тварини їдять низькосортну біомасу, яка містить целюлозу, жують її і піддають дії ферментів і кислоти в шлунку, а потім переробляють в гній, - говорить він. - Залежно від виду тварини до 40 відсотків цього гною - це целюлоза, яку легко отримати."

Ця думка спонукала Бісмарка і його колег почати експериментувати з кінським, коров'ячим і слонячим гноєм. Вони розробили недорогий процес, в ході якого гній спочатку обробляється розчином гідроксиду натрію з метою часткового видалення органічного полімеру лігніну поряд з іншими непотрібними компонентами - білками і мертвими клітинами.

Потім отриману масу відбілюють за допомогою гіпохлориту натрію, щоб видалити частину лігніну і надати їй білий колір.

Після чого залишки результату хорошого обіду тварин використовуються для створення паперу, на якій можна писати, або ж використовувати для інших застосувань - фільтрації стічних вод перш, ніж вони знову будуть випущені в навколишнє середовище, або зміцнення полімерних композитів.

Процес не тільки використовує відходи, а й вимагає менше енергії і менше хімічних обробок, ніж виробництво паперу на основі деревини. Причина в тому, що тварини вже подрібнили і частково переварили сировину.

Крім того, лігнін, що видаляється може використовуватися як добриво або навіть для виробництва палива (наприклад, біогазу).

Результати дослідження були представлені на 255-х Національних зборах і виставці Американського хімічного товариства.