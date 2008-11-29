Мироточення: як плачуть ікони?

Чи довелося вам чути про «плачучі» ікони? У чому полягає чудо мироточення ікон? Пророкує воно біду або, навпаки, сигналізує про дарування Божої благодаті?

Обліки святих, зображені на іконах як в домашньому іконостасі, так і в храмі, «звикли» безмовно слухати благання віруючих. Але іноді і вони здатні по-своєму заговорити, сигналізуючи про щось. Правда, явище мироточення ікон досить рідкісне, це чудо може статися лише в найважливіший, значимий момент людини або народу.

До чого мироточать ікони

Вважається (і є фактичні підтвердження), що ікони «плачуть», мироточать перед великою бідою, наприклад, катастрофою, яка забере життя багатьох. Є свідчення про подібні явища за деякий час, кілька днів до того, як розбивалися пасажирські літаки або терористи захоплювали заручників. У таких випадках навряд чи можна сказати, що ікона намагалася попередити і вберегти віруючих від біди. Мироточення ікон вважають, скоріше, своєрідною підмогою в вірі, щоб люди не засумнівалися в своєму віруванні і у Всевишнього в важкі часи.

Але історія знає чимало випадків, коли ікона, яка мироточить (найчастіше в домашньому іконостасі) віщувала радісне позбавлення від біди, одужання важкохворих і т. д. Хоча в більшості випадків все-таки говорять, що «сльози» святих на їх образах з'являються від того, що відбуваються лихі діяння, смертні гріхи. Тоді мироточення ікони є закликом до покаяння, каяття.

Чудотворні і мироточиві

До слова, подібні ікони вважаються найсильнішими: помолитися перед ними приходить безліч людей. Однією з найбільш відомих мироточивих ікон є Іверська Монреальська ікона Божої матері. Вона «плакала» цілих 15 років і була визнана справжнім християнським дивом, що сталося в кінці минулого століття. Ця ікона подорожувала по всьому світу, щоб віруючі мали можливість на власні очі побачити це диво і попросити у Богородиці про здоров'я близьких, швидкому вирішенні проблем і т. д.

Також історії відома ще одна чудотворна міроточива ікона – облік Спасителя, що зберігається в єрусалимському храмі Гробу Господнього . Історичні джерела стверджують, що вона «плакала» перед Варфоломіївською ніччю, перед початком Другої світової війни і за деякий час до теракту 11 вересня 2001 року. До слова, часто мироточать старі образи, так би мовити, намолені.

Дослідницький інтерес

Тепер трохи про фактичну сторону питання. Багато хто вважає, що мироточення ікон - це процес витікання з них миро. Останнє, до речі, є субстанцією, що використовується у всіляких християнських обрядах (наприклад, миропомазання). Вона готується з масла і вина з додаванням особливих пахощів. Але насправді, до мироточення ікон дана суміш не має ніякого відношення. Це явище названо так лише через зовнішню схожість з миро речовини, що з'являється на поверхні «плачучих» ікон.

До слова, мироточення за зовнішнім виглядом, густотою і ароматом «сліз» святих поділяють на кілька видів: росоточення, а також власне мироточення. Також відомі випадки коли ікони «плакали» кров'ю.

З наукової точки зору, явищу мироточення ікон немає ні пояснень, ні доказів. Хоча дане питання дуже цікавить вчених. До слова, хіміки та фізики, об'єднавшись зі священнослужителями, навіть створили особливі комісії, в роботу яких входить огляд і дослідження християнських чудес (і в тому числі мироточення ікон).