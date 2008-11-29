Методи видалення поліпів у шлунку

Поліп є типом доброякісної пухлини, яка представляє собою ущільнення на ніжках.

Поліп утворюється з тканини епітелію слизової оболонки шлунку. У більшості випадків поліпи з'являються на тлі процесів запалення. Середньостатистичний розмір даного елемента становить 1,6-3 см. Структура поліпа нагадує кулю або кольорову капусту з великою кількістю сегментів.

Подібна хвороба може мати різні симптоми. Основними з них є наступні: неприємні відчуття в шлунку, блювота, постійні напади печії, здуття шлунку.

Нерідко лікарі вважають оптимальною мірою - видалення будь-яких видів утворень, але частіше видаляють нарости розміром більше 1,5-3см, бо у них найбільша ймовірність малігнізації (переростання в злоякісну пухлину).

Чи потрібно видаляти гіперпластичний поліп шлунку зможе відповісти тільки кваліфікований фахівець після здійснення відповідних досліджень, які можна провести в повному обсязі в клініці сучасної хірургії Garvis.

Зазвичай вони включають взяття крові на загальний аналіз і коагулограмму, електрокардіограму, флюорографію і деякі інші.

Видалення поліпів в шлунку називають поліпектомія шлунку. Вона буває декількох видів:

Ендоскопічна поліпектомія

Процес видалення поліпа діатермічною петлею здійснюється за допомогою ендоскопа. Захоплюють тіло поліпа і зрізають його діатермічною петлею і відбувається це максимально безболісно. Коли розмір не перевищує 5 мм можуть використовувати метод припікання або спеціальними щипцями. Після видалення беруть біопсію з непошкоджених ділянок слизової, щоб отримати повну інформацію про запалення.

Видалення поліпів ендоскопічним способом безболісна процедура, що несе мінімальний ризик ускладнень.

Протипоказаннями до процедури може бути високий ризик внутрішніх кровотеч, через прийняття певних медикаментів або порушення згортання крові, а також важкий стан хворого.

Хірургічна поліпектомія

У випадку з великим розростанням проводять порожнинну операцію в стаціонарі під медикаментозним сном, іноді видаляючи уражену частину шлунку. Після, поліпи відправляють на гістологічний аналіз, і якщо загрози онкологічного характеру не виявлено, хворого відпускають додому. Бувають випадки, коли доводиться проводити кілька таких операцій з інтервалом в місяць.

На завершення операції завжди проводять аналіз на бактерію хелікобактер пілорі. У разі позитивного результату необхідно провести її повну ерадикацію (медикаментозне лікування) з наступною перевіркою через шість місяців, оскільки вона є основним чинником при подальшому розвитку захворювання.

Показання для втручання:

ознаки злоякісного утворення;

непрохідність шлунка;

защемлення нерва;

шлункова кровотеча;

некротичний стан;

стрімке зростання утворення.

Після видалення важливо регулярно проводити повторні обстеження.

Пацієнтам, які перенесли поліпектомію, потрібно особливо ретельно стежити за станом здоров'я, дотримуватися суворої дієти, оскільки вони залишаються головними в групі ризику. Є ймовірність, що розростання будуть рецидивувати.

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