У КВУ вважають, що наступні президентські вибори можуть побити рекорд

Глава Комітету виборців України Олексій Кошель прогнозує, що президентські вибори в 2019 році можуть побити рекорд за кількістю кандидатів.

На президентських виборах 2019 року може бути встановлений рекорд часів незалежності щодо кількості кандидатів на пост глави держави. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель під час прес-конференції.

"Ми можемо припускати, що на президентських виборах (в 2019 року - прим. Ред.) побачимо рекордну кількість кандидатів в історії незалежної України", - зазначив він.

Кошель нагадав, що попередній такий рекорд був встановлений на виборах 2004 року, коли на пост глави держави претендували 26 кандидатів, більшість з яких були "технічними" кандидатами Віктора Януковича.

У той же час він зазначив, що найменшу кількість кандидатів на президентських виборах в Україні були в 1991 і 1994 роках - 6 і 7 кандидатів відповідно.

"Ми проаналізували публічні заяви політиків і вже побачили, що з тих, хто заявив чи допустив про свою участь в президентських виборах, налічується 19 кандидатів. До того ж ми очікуємо на появу нових кандидатів влітку, восени", - розповів експерт.

Крім того, він підкреслив, що, якщо простежити за активністю політиків і роботою Верховної Ради, виборчі кампанії - як і президентська, так і парламентська - де-факто вже почалися.

Як відомо, наступні чергові вибори Президента України заплановані на березень 2019 року, парламенту - на жовтень 2019 року.