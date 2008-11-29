Торговое оборудование

В независимости от предназначения, все торговое оборудование условно делится на: универсальное и специальное.

Специальное оборудование широко применяется в особой торговой отрасли. Данная продукция строго ограничивается определенными функциями, параметрами хранения и не может использоваться не по назначению. Холодильные установки являются ярким примером специального торгового оборудования. Различными центрами может предлагаться широкий набор продукции оборудования, в том числе и на заказ. Компаниями производится спектр нестандартного оборудования.

Что касается универсальных видов, то здесь продукция представлена в виде витрин для обширного ассортимента товаров, не требующих особых условий в хранении. К числу подобного оборудования относят: стеллажи, прилавки, витрины и прочее.

Развитие торговой сферы на протяжении десятка лет диктует путь универсализации процессов. По факту, распространение гипермаркетов, сетевых магазинов, в которых есть спектр продукции по разным особенностям. Параллельно с этим, особенно актуальным стало универсальное оборудование для торговли, предполагающее хранение и сбыт продуктов в компактной форме. Также, такая универсальность удобно подходит для демонстрации товарного спектра, что способствует ротации, если есть необходимые предпосылки. Торговое оборудование может реализовываться по следующим направлениям:

Для магазинов одежды и обуви

Ювелирные отделы

Аптеки

Отделы реализации часов

Отделы для парфюмерии и косметических продуктов

Основные элементы в торговой отрасли

Самым простым элементом являются стеллажи, как главный атрибут любой рыночной отрасли. Стеллажи очень мобильны и функциональны, поэтому выполняют главную роль в хранении и презентации товара.

Витрины – ключевые элементы, представляют собой конструкции и из стекла или алюминия, также материалы могут различаться. Они позволяют хранить продукцию на протяжении долгого времени и предоставляют отличный обзор для клиентов.

Конфигурация оборудования может нести в себе эстетический смысл. Современные рыночные условия представляют яркий дизайн интерьера магазинов, торговых центов. Материалы должны подстраиваться под тот идеал, который устанавливает для себя торговый отдел, в плане общего привлекательного для клиента дизайна. Такой осмысленный подход должен относиться к прилавкам. Они являются лицом любого торгового отдела. Материалы изготовление соответствуют современным тенденциям.