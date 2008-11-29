Конституційний Суд України створив сенати і колегії

Конституційний Суд України сформував перший і другий сенати суду і утворив шість колегій, кожна з яких складається з трьох суддів.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні сформував сенати суду і утворив колегії, а також затвердив їх персональний склад. Про це інформує прес-служба суду.

Відзначається, що перший і другий сенати очолюють голова КС Станіслав Шевчук і його заступник Олександр Тупицький.

Відповідно до нового закону "Про Конституційний суд України", сенати розглядають питання щодо конституційності законів або їх окремих положень за конституційними скаргами.

В рамках сенатів суду утворені шість колегій, кожна з яких діє в складі трьох суддів. До повноважень колегії належить вирішення процесуальних питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційними поданнями, зверненнями та скаргами.

Закон передбачає, що до складу кожного сенату входить дев'ять суддів. У той же час, коли в КСУ є менш 18 суддів, то сенат повноважний за умови участі в ньому щонайменше шістьох суддів. Склад сенатів суду формується на спеціальному пленарному засіданні КС шляхом жеребкування і затверджується постановою суду.

На сьогоднішній день в КС є повноважними 16 суддів.