Глави МЗС України та Туреччини домовилися про спільну роботу і боротьбу

Глави МЗС України та Туреччини обговорили питання двостороннього співробітництва.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу питання співпраці та міжнародної підтримки.

"В основному мова йшла про спеціальні контакти між Україною і Туреччиною, про дружбу, не просто про партнерство, про спільну роботу і боротьбу", - написав П.Клімкін в своєму мікроблозі в соцмережі Twitter за підсумками зустрічі з турецьким колегою.

Він також подякував турецькій стороні "за послідовну підтримку щодо окупованих Криму і Донбасу".

"Крім того, одними з останніх великих досягнень є підписання ЗВТ (угода про зону вільної торгівлі - ред) і торговий оборот, що досягає $ 10 млрд, які підкреслюють, що у України і Туреччина є справжнє економічне партнерство", - додав П. Клімкін.