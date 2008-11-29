Відчуття голоду допомагає впоратися з хронічним болем

Як відомо, у медалі дві сторони: мало кому подобається відчувати біль, між тим саме вона допомагає людям отримати цінний досвід. Відомий приклад: який відчуває біль людина коли буде тримати руку на гарячій плиті і завдасть набагато більших збитків здоров'ю, ніж якщо забере її, трохи доторкнувшись до гарячого предмету.

Проте хронічна біль, така як запальна (вона може виникнути, наприклад, після травми), заважає людині справлятися навіть з найпростішими завданнями. Дослідники всього світу намагаються знайти способи лікування такої недуги (який, до слова, по-різному виникає у чоловіків і жінок)

Нещодавно нейробіологи Пенсільванського університету з'ясували, що почуття голоду допомагає мозку придушувати хронічний біль. Така "хитрість" дозволяє тварині, не дивлячись на свою проблему, шукати собі їжу. А ось з гострим болем такий трюк не проходить.

Фахівці визначили невелику групу з 300 клітин мозку, що відповідає за здатність приділяти першорядну увагу голоду, а не хронічного болю. На їхню думку, вивчення цих нейронів може допомогти в розробці нових методів лікування хронічного болю.

Вчені провели ряд експериментів, щоб зрозуміти, як голод може вплинути на різні типи болю. Вони спостерігали за тим, як лабораторні миші, які голодували протягом 24 годин, реагували на гостру або на хронічну запальну біль. Вважається, що останній тип болю тягне за собою сенсибілізацію (збільшення чутливості) нейронних ланцюгів в мозку.

Виявилося, що голодуючі гризуни і раніше реагували на джерела гострого болю, а ось на запальну біль вони реагували куди менше, ніж їх вгодовані "колеги."

Автори роботи пишуть, що поведінку тварин можна було порівняти з тим, як якщо б їм дали протизапальне знеболююче.

"Ми не припускали, що голод так сильно вплине на больові відчуття. Але коли ми побачили результати, нам здалося, що в цьому є логіка. Якщо у тварини є травма, то їй все одно необхідно долати цей стан, щоб знайти поживні речовини, необхідні для життя ", - говорить один з авторів дослідження Ембер Альхадефф (Amber Alhadeff).

В одному експерименті вчені з'ясували, що голодуючі миші не уникають місць, де вони піддавалися запальному болю, в той час як тварини, які не голодували добу, намагалися не з'являтися в цих місцях.

Потім вчені націлилися на область мозку, яка регулювала цей баланс між голодом і болем. Щоб з'ясувати, як вона працює, вчені "включали" групу нейронів під назвою агуті-зв'язаний пептид (AgRP). Раніше вже було відомо, що вони активуються почуттям голоду. Виявилося, що хронічна біль стихала, а от реакція на гострий біль залишалася незмінною.

Простіше кажучи, вони знайшли чітку кореляцію між збільшенням почуття голоду і зниженням хронічних больових реакцій.

Вчені також з'ясували, що дуже маленька група нейронів AgRP, яка пов'язана з парабрахіальним ядром, відповідає за придушення запального болю в поєднанні з підвищенням почуття голоду.

Подальші експерименти визначили нейротрансмиттер, відповідальний за виборче блокування реакції на запальну біль. Блокування рецептора цього нейротрансмітера припинило дію голоду, і біль поверталася.ти

Дослідники відзначають: якщо результати роботи вдається застосовувати до людей, то це допоможе розробити терапію для лікування хронічного болю.

"Ми не хочемо повністю відключати біль, але було б здорово мати можливість націлюватися тільки на запальну біль", - робить висновок Альхадефф.