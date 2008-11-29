Водосточные системы Profil почему именно они

Пластиковый водосток от польской компании Profil стал неким стандартом на украинском рынке. По нему ориентируются и сравнивают: а мы лучше, чем профил, а у нас дешевле и не хуже – это аргументы компаний конкурентов. Давайте разберемся, что отличает водосточную систему Profil от ближайших аналогов, может действительно нет никакой разницы и нужно выбрать того, кто предложит лучшую цену.

Чем водосточная система Profil отличается от систем, которые заметно дешевле

Состав пластика. Компания Profil не экономит на качестве пластификаторов и на стабилизирующие добавки. Краситель добавляют в исходный состав и элементы получаются прокрашенными в массе. То есть если поцарапать трубу или желоб от Profil в глубине не покажется белый пластик. А главное такой пластик очень долго сохраняет цвет. Хотя выгорает на солнце любой пластик, но дешевые аналоги выгорают быстрее часто пятнами. Гарантия на всю линейку водостока Profil 10 лет как на целостность элементов, так и на сохранение цвета в приемлемых пределах. По факту служит он гораздо дольше. Толщина и прочность пластика. Дешевые аналоги частенько деформируются за пару сезонов особенно желоба гнуться и перекручиваются иногда их сгибает толстый слой снега, иногда летняя жара. В конечном итоге за 2-3 года водосточка приходит в негодность. Что же водосток профил – отследить все обращения по гарантии мы не можем, но по данным полученным от компании «Наша Стройка» за пять лет активных продаж водосточных систем Profil не было ни одного обращения по гарантии по поводу деформаций, протечек или потери цвета. Плотность соединений – сопротивление протеканию на сытках между элементами. В системе Profil используются самые широкие в классе уплотнительные вставки из EPDM каучука. Такой же материал идет на уплотнение дверей в автомобилях, а они выдерживают интенсивную механическую нагрузку и работают в широком диапазоне температур. Так что протечек по вине плохого уплотнение в водостоке от Profil не зафиксировано.

Где выгоднее покупать водосточку

Все чаще водосток и другие строительные материалы покупают через интернет. Определяющим фактором является цена. В интернет-магазинах стоимость водосточных систем и кровельных материалов на 10-20% ниже чем в классических точках продажи. Тем более, что в больших и проверенных интернет-магазинах есть технический отдел, где можно получить консультацию по пропускной способности водосточной системы, особенностям монтажа и дальнейшего обслуживаня.

Надеемся материал этой статьи был для вас полезен, до новых публикаций.