Україна змусить "Газпром" заплатити

Україна має в своєму розпорядженні юридичні можливості щоб змусити "Газпром" виконати рішення Стокгольмського арбітражу про виплату "Нафтогазу України" $ 2,56 млрд, заявив глава українського МЗС Павло Клімкін.

"За правилами арбітражу, Газпром повинен виплачувати суму компенсації відразу. Вони вже порушили правила арбітражу. Вони також порушили правила арбітражу, заявивши про розірвання контрактів з" Нафтогазом України ", оскільки це неможливо з юридичної точки зору ", - зазначив Клімкін, повідомляє "Укрінформ ".

За словами Клімкіна, Україна вже підраховує активи "Газпрому" в Європі, а МЗС з Мін'юстом країни обговорюють систему повернення коштів Україні.

"Будемо тиснути. Не забувайте: у нас є нью-йоркська конвенція щодо виконання рішень арбітражу. Якщо Росія не буде виконувати, підемо в суди. Підемо в Нью-Йорк, підемо в Лондон, підемо в усі країни. Я вже дав нашим послам доручення вивчити активи "Газпрому" по всій Європі", - заявив Клімкін і додав, що" зістрибнути "з необхідності виконання рішення арбітражу "Газпрому" не вдасться.

Стокгольмський арбітраж 28 лютого зобов'язав "Газпром" виплати $ 2,56 млрд за транзитним контрактом з "Нафтогазом України". "Газпром" висловив незгоду з таким рішенням суду і заявив про намір "захищати свої права доступними йому відповідно до чинного законодавства засобами".

"Газпром" вирішив з 1 березня не поставляти газ "Нафтогазу України" і повернув отриману від України передоплату. "Газпром" почав в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на поставку і транзит газу з "Нафтогазом України". При цьому Міненерго запевнило, що суперечка "Газпрому" з Україною нічим не загрожує транзиту газу з Росії в ЄС.