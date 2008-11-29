Достоинства циклорамы в фото и видеосъемке

Циклорама – это один из самых популярных и востребованных фонов, широко используемых для создания высококачественных снимков в условиях фотостудии. Она представляет собой круговую подвижную панораму, у которой нет резких границ между горизонтальной и вертикальной плоскостями. Такая конструкция позволяет стенам, потолку и полу плавно сливаться и создавать особую перспективу, которая на фото кажется бесконечным фоном.

Циклорама в Киеве используется далеко не во всех студиях. Дело в том, что для того чтобы достичь эффекта бесконечного фона фотостудия с циклорамой не должна иметь острых углов. Что касается локального света, то зачастую используется белый.

Для фотосъемок в зале с циклорамой используется специализированное осветительное оборудование, создающее ровный свет. Это позволяет достичь ощущения невесомости и создать уникальные кадры.

Особенности фотосъемки в циклораме

Съемка в зале с циклорамой имеет ряд достоинств. К основным можно отнести:

Снимая в таких условия создается ощущение, что предмет съемки находится в ином измерении.

Эта конструкция является источников рассеянного освещения и широко используется в портретной фотосъемке.

Использование белого фона позволяет получить оригинальные тени и экспериментировать с позами.

Если вам нужна циклорама - https://inlight.com.ua/cyclorama/ станет отличным выбором. Это новый зал известной столичной фотостудии InLight площадью 120 кв.м. Отличное естественное освещение обеспечивают два огромных окна.

Сама конструкция имеет размеры 10х6м, что открывает практически неограниченные возможности для проведения самых разных творческих задумок и использования различных видов фото- и видеосъемки.

Зал с циклорамой в студии InLight оснащен всей необходимой профессиональной фототехникой и широко используется для съемок каталогов, портфолио моделей, а также фуд-съемок.

В этой фотостудии вы можете не только арендовать ту или иную локацию для проведения фотосета, но и заказать целый ряд дополнительных услуг. Так, при желании отыскать профессионального фотографа можно прямо на сайте студии. InLight сотрудничает с несколькими известными специалистами, с портфолио которых можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, здесь можно заказать услуги визажиста и взять на прокат подходящий наряд, что позволяет без особых сложностей организовать интересную тематическую фотосессию.