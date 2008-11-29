Українська армія переходить на стандарти НАТО

Вже на наступному пленарному тижні народні депутати планують розглянути в першому читанні законопроект "Про національну безпеку".

З календарної зими президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради текст законопроекту "Про національну безпеку України". У свою чергу, міністр оборони Степан Полторак днями заявив, що "ми налаштовані на те, щоб парламент цей закон прийняв в першому кварталі". Народні депутати тільки-тільки приступають до ознайомлення з новою редакцією цього законопроекту. Очікується, що завтра документ обговорять на засіданні оборонного комітету Верховної Ради.

"Абсолютно інший фундамент силових структур"

- Законопроектом, поданим президентом, враховуються стандарти в сфері безпеки і оборони, які наблизять Україну до стандартів НАТО. Ми формуємо абсолютно іншу інфраструктуру і фундамент наших силових структур, - анонсувала революційність законопроекту перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

У цьому законопроекті депутати спробують "заякорити" мету України набути членства в ЄС і НАТО. Для цього все законодавство країни має бути приведене у відповідність до стандартів НАТО. Таких стандартів багато.

Документ рясніє новими термінами і формулюваннями. Зокрема, чітко виписано, що таке "військовий конфлікт".

На законодавчому рівні закріплюється, що річний обсяг фінансування сектора безпеки і оборони повинен становити не менше 5% від ВВП. З цих грошей, не менше 3% має піти на фінансування безпосередньо сил оборони.

Документом встановлюється чіткий перелік відомств, залучених до безпеки країни - сили безпеки і сили оборони. Таких 15 - Міноборони, МВС, СБУ, прикордонної служби, ГСЧС, спецслужба транспорту, служба спецзв'язку та захисту інформації, міграційна служба, розвідка, УДО, Нацполіція, Нацгвардія. І в разі в разі збройної агресії або введення воєнного стану або режиму самооборони, всі вони будуть підкорятися верховному головнокомандувачу України - президенту.

З метою національної безпеки передбачать триступеневе планування: довгострокове (понад 5 років), середньострокове (до п'яти років) і короткострокове (до трьох років).

Родзинка законопроекту - більш чітке і наближене до стандартів НАТО розподіл повноважень в ЗСУ. Як і на сьогодні в сфері національної безпеки головним буде президент України. Головні зміни торкнуться міністра оборони і начальника Генштабу. Передбачається, що з 1 січня 2019 року міністр оборони зможе стати виключно цивільна людина. Процедура призначення міністра не змінюється - обирається Верховною Радою за поданням президента. З числа цивільних призначатимуться і заступники міністра оборони.

- Ці нововведення допоможуть позбутися політичного впливу на силовий, оборонний блок країни. У багатьох країнах НАТО, в тому числі і США, міністр оборони - цивільна особа, - говорить секретар оборонного комітету Верховної Ради Іван Винник.

Не виключено, що після прийняття цього закону військовий міністр Степан Полторак збереже свою посаду. В ефірі одного з телеканалів глава профільного комітету Верховної Ради Сергій Пашинський натякнув, що Полторак має шанси залишитися.

Зміни торкнутися і начальника Генштабу ЗСУ та головнокомандувача ЗСУ. Зараз ці дві посади з'єднані (займає Віктор Муженко). З 1 січня 2021 року - розділять. Головнокомандувач стане вищим військовим посадовцем в ЗСУ. Він буде призначатися (звільнятися) президентом. У своїй діяльності він підпорядковується виключно президенту і міністру оборони. Начальника Генштабу також призначатиме глава держави, але підкорятися головнокомандуючому. Безпосередньо головнокомандувачу буде підкорятися і командувач об'єднаних сил.

- Створюється нова ланка управління - командувач об'єднаними силами, який дозволить максимально підвищити оперативність і мобільність силами ЗСУ, зокрема, на тактичному рівні.

Цивільний контроль

Згідно із законопроектом сектор безпеки і оборони підлягає цивільному контролю. Це означає, що контролювати силовий і оборонний блок можуть президент, Кабмін, Верховна Рада, місцева влада, судді, громадськість.

Документ зобов'язує виступати з щорічним звітом перед Верховною Радою міністра оборони, главу СБУ, МВС, Нацполіціі. Будуть ці звіти відкритими або закритими - все залежить від викладених в них фактах, наприклад буде розкрита держтаємниця.

- Ключове (в законопроекті про національну безпеку) - впровадження демократичного цивільного контролю за армією, за правоохоронними органами, спецслужбами, - заявив на нещодавній прес-конференції президент Петро Порошенко.

Питанню участі громадськості в сфері нацбезпеки в законопроекті присвячена 10 стаття. Якщо коротко, то суть її зводиться до того, що громадські організації можуть отримувати інформацію (крім секретної) про роботу силового блоку країни, виступати з ініціативами, проводити громадянську експертизу оборонних законів і програм.