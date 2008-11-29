Гройсман: в Україні змінять механізм нарахування пенсій

За словами прем'єр-міністра, під час нарахування пенсійної виплати буде збільшено роль стажу в порівнянні з зарплатою.

Міністерство соціальної політики розробить новий механізм нарахування пенсій, згідно з яким буде збільшена роль стажу в порівнянні з зарплатою під нарахування пенсійної виплати. Це буде стосуватися пенсіонерів, які мають великий стаж роботи, але працювали за маленьку зарплату. Про це в своєму "Фейсбуці" написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

- Майже 3 млн пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, отримали незначне підвищення пенсії внаслідок того, що у них була маленька зарплата. В першу чергу це стосується колгоспників, молодших медичних працівників, працівників дошкільних навчальних закладів та інших робітників, які працювали на благо суспільства. Особливо неприйнятним фактом є те, що з 3 млн цих пенсіонерів, майже 2,5 млн складають українські жінки. Саме тому, я дав доручення Мінсоцполітики підготувати законодавчі зміни, які дозволять виправити соціальну несправедливість по відношенню до цих людей, - зазначив Володимир Гройсман.

При цьому він підкреслив, що формулу для розрахунку пенсій залишать незмінною.

- Несправедливим є не формула, а соціально-економічна дійсність, в якій жили і працювали пенсіонери. Йдеться про введення і реалізації додаткових гарантій для тих, хто чесно працював і повністю виконав умови пенсійного страхування, - підкреслив прем'єр.

Він також зазначив, що ще однією проблемою, виявленою під час проведення пенсійної реформи, є зниження індивідуального коефіцієнта заробітку для людей, які продовжують працювати після призначення їм пенсії.

- Склалася парадоксальна ситуація, коли громадяни продовжують працювати, зростає їх стаж, але завдяки тому, що знижується їх заробіток, падає індивідуальний коефіцієнт заробітку. Тобто, чим довше працює людина, тим меншою є його пенсія. Ми повинні виправити цю несправедливість. Відповідне доручення я дав Міністерству соціальної політики. Ми запропонуємо на законодавчому рівні закріпити автоматичне донарахування стажу. А коефіцієнт заробітку пенсіонери зможуть визначати за власним бажанням. Пенсіонери з великим стажем роботи будуть отримувати гідні пенсії, - написав Гройсман.

Нагадаємо, в 2017 році уряд в 2017 році підвищив виплати українським пенсіонерам в середньому на 561 грн. (Тепер сьогодні середня пенсія становить 2447 гривень). Однак незважаючи на це, Україна потрапила в десятку країн, де пенсіонери живуть найгірше.