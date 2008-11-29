Євросоюз оголосив США ультиматум

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попередив США про підготовку до торгової війни. Відповідні заходи будуть опубліковані найближчим часом, якщо президент США не відмовиться від введення митних надбавок на поставки з ЄС сталі і алюмінію.

Європейська комісія опублікувала в п'ятницю заяву з попередженням про великі втрати для США в разі реалізації планів президента Трампа про введення обмеження імпорту надбавок на поставки сталі та алюмінію з ЄС в США.

1 березня президент Трамп оголосив про введення додаткових імпортних мит на поставки сталі та алюмінію з ЄС в США. Імпортні мита встановлюються на рівні 25% від вартості поставок для сталі і 10% для алюмінію. Аналогічні обмеження будуть призначені на експорт цієї продукції постачальників з різних країн.

ЄС попереджала раніше США про неприпустимість такого кроку. Найближчим часом ЄК опублікує свої контрзаходи.

ЮНКЕР:

"Ми вкрай жалкуємо про таке рішення, яке представляє собою явне втручання для захисту вітчизняної промисловості в США і не ґрунтується на виправданні національної безпеки.

Протекціонізм не може бути відповіддю на нашу загальну проблему в сталеливарному секторі. Замість того, щоб пропонувати рішення, цей крок може тільки погіршити ситуацію.

Протягом десятиліть ЄС був близьким союзником по безпеці США.

Ми не будемо сидіти склавши руки, в той час як наша галузь стикається з несправедливими заходами, які ставлять під загрозу тисячі європейських робочих місць. Заявляю, що ЄС буде реагувати адекватно, і це ми будемо робити. ЄС буде діяти рішуче і пропорційно для захисту наших інтересів.

Комісія в найближчі дні представить пропозицію про контрзаходи, сумісних з СОТ, щодо США, щоб перебалансувати ситуацію ".

Трамп пояснив це рішення підсумком розслідування, проведеним в період з квітня 2017 по січень 2018 р міністерством торгівлі США. Мінторг США в своєму звіті для Трампа вказує, що імпорт сталі та алюмінію загрожує національній безпеці США і рекомендує ввести торговельні обмеження.

"Однак, по суті, ці заходи в першу чергу призначені для захисту вітчизняної промисловості США від конкуренції з імпортом. Будь-яке виправдання національної безпеки є досить слабким", - наголошується в заяві Єврокомісії.

Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем:

"Зазвичай ми в Європі з крайньою обережністю звертаємося з терміном" торгова війна "і не говоримо відкрито про заходи у відповідь.

Але у випадку з введенням мит на сталь з боку США, це буде один з тих випадків, коли наша реакція буде дуже серйозною і сильною.

Ці заходи США зроблять негативний вплив на трансатлантичні відносини та на світові ринки. Крім того, вони підвищать витрати і зменшать вибір для американських споживачів сталі та алюмінію, включаючи галузі, які імпортують ці товари.