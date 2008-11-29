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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Євросоюз оголосив США ультиматум
Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попередив США про підготовку до торгової війни. Відповідні заходи будуть опубліковані найближчим часом, якщо президент США не відмовиться від введення митних надбавок на поставки з ЄС сталі і алюмінію.
Європейська комісія опублікувала в п'ятницю заяву з попередженням про великі втрати для США в разі реалізації планів президента Трампа про введення обмеження імпорту надбавок на поставки сталі та алюмінію з ЄС в США.
1 березня президент Трамп оголосив про введення додаткових імпортних мит на поставки сталі та алюмінію з ЄС в США. Імпортні мита встановлюються на рівні 25% від вартості поставок для сталі і 10% для алюмінію. Аналогічні обмеження будуть призначені на експорт цієї продукції постачальників з різних країн.
ЄС попереджала раніше США про неприпустимість такого кроку. Найближчим часом ЄК опублікує свої контрзаходи.
ЮНКЕР:
"Ми вкрай жалкуємо про таке рішення, яке представляє собою явне втручання для захисту вітчизняної промисловості в США і не ґрунтується на виправданні національної безпеки.
Протекціонізм не може бути відповіддю на нашу загальну проблему в сталеливарному секторі. Замість того, щоб пропонувати рішення, цей крок може тільки погіршити ситуацію.
Протягом десятиліть ЄС був близьким союзником по безпеці США.
Ми не будемо сидіти склавши руки, в той час як наша галузь стикається з несправедливими заходами, які ставлять під загрозу тисячі європейських робочих місць. Заявляю, що ЄС буде реагувати адекватно, і це ми будемо робити. ЄС буде діяти рішуче і пропорційно для захисту наших інтересів.
Комісія в найближчі дні представить пропозицію про контрзаходи, сумісних з СОТ, щодо США, щоб перебалансувати ситуацію ".
Трамп пояснив це рішення підсумком розслідування, проведеним в період з квітня 2017 по січень 2018 р міністерством торгівлі США. Мінторг США в своєму звіті для Трампа вказує, що імпорт сталі та алюмінію загрожує національній безпеці США і рекомендує ввести торговельні обмеження.
"Однак, по суті, ці заходи в першу чергу призначені для захисту вітчизняної промисловості США від конкуренції з імпортом. Будь-яке виправдання національної безпеки є досить слабким", - наголошується в заяві Єврокомісії.
Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем:
"Зазвичай ми в Європі з крайньою обережністю звертаємося з терміном" торгова війна "і не говоримо відкрито про заходи у відповідь.
Але у випадку з введенням мит на сталь з боку США, це буде один з тих випадків, коли наша реакція буде дуже серйозною і сильною.
Ці заходи США зроблять негативний вплив на трансатлантичні відносини та на світові ринки. Крім того, вони підвищать витрати і зменшать вибір для американських споживачів сталі та алюмінію, включаючи галузі, які імпортують ці товари.
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