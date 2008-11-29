Україна показує прогрес, але не готова для членства в ЄС

Реформи в Україні залежать як від керівництва країни, так і від послідовного, сильного і єдиного тиску з боку ЄС.

Відносини між Україною та Євросоюзом є випробуванням наскільки близькими можуть бути відносини країни з ЄС без перспективи повного членства в союзі. Незважаючи на поступове поглиблення відносин, що корениться в Угоді про Асоціацію та зону вільної торгівлі, цикл відносин між Україною та ЄС досяг рівня, на якому обидві сторони виявляють ознаки втоми, а то й недовіри, а спільні зобов'язання щодо проведення реформ коливаються напередодні запланованих на 2019 рік виборів.

Про нинішні відносини між Україною і Європейським Союзом і перспективи на майбутнє пише Гвендолін Сасс в виданні Carnegie Europe.

Експерт вказує на те, що з часу прийняття візової лібералізації в червні 2017 року близько 400 000 українців скористалися щойно отриманими можливостями для поїздки в Шенгенську зону. Це, звичайно, невелика частка загального населення України - менше, ніж один відсоток, але символічне значення безвізового режиму було набагато більше. Само собою, однак, цього не буде достатньо, щоб утримати інтерес і довіру до ЄС або зобов'язання реформ української еліти.

Фактичне наближення до законів та стандартів ЄС продовжує бути повільним і болючим процесом. Вплив Угоди про зону вільної торгівлі і недавно вжитих заходів автономної торгівлі до цього часу мало незначні наслідки, а торгівля з ЄС все ще менше в загальному обсязі ($ 14 млрд), ніж перед кризою 2014 року ($ 17 млрд в 2012 році).

Уряд України склав амбітний план приєднання до Шенгенської зони, Митного союзу, Енергетичного союзу і єдиного цифрового ринку ЄС. Президент Петро Порошенко зробив ще один крок вперед, оголосивши членство в ЄС просто питанням часу, коли ці коригування політики будуть введені. Ця надмірно оптимістична риторика є однією з передвиборних кроків Порошенко перед президентськими і парламентськими виборами 2019 року в Україні.

Правова система Європейського Союзу, не призначена для країн зі слабкою адміністративною здатністю, економік на шляху модернізації або тих, хто намагається встановити верховенство права. Більш того, наслідки Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС повинні бути різними в різних галузях економіки і регіонах.

При відсутності перспективи членства, допомога ЄС, спрямована на пом'якшення такого роду наслідків, в кінцевому підсумку буде обмежена, хоча макрофінансова допомога ЄС Україні є найбільшою, яка надана державам, які не є членами ЄС. Додаткові $ 2 млрд на макрофінансову допомогу було обіцяно під час саміту «Східного партнерства», який проходив в грудні 2017 року. Макрофінансова допомога ЄС повинна бути узгоджена з МВФ, але ЄС неодноразово використовував більш гнучкий підхід до виділення допомоги.

У майбутньому ЄС повинен направляти більше своїх ресурсів на південний схід України, а також на охорону здоров'я, освіту, соціальні послуги та інфраструктуру. Всі ці сектори мають важливе значення для української громадськості, тому вони критичні для збереження рівня підтримки ЄС і активної протидії ознаками зростаючої недовіри до ЄС серед розчарованої молоді.

Політика ЄС повинна бути чимось більшим, але коли увага відволікається внутрішніми проблемами (наприклад, в Німеччині або Великобританії) або вони переорієнтуються з відносин з Україною (як і з Польщею), простір для внутрішньої політичної підтримки реформ скорочується. Різноманітність акторів на стороні ЄС кидає свої виклики: це не дає достатньої уваги залученню до ЄС, і це дає українським політичним елітам можливість вільно самостійно шукати підтримки і пом'якшувати критику. Існують докази того, що коли з ЄС вдається говорити єдиним голосом і робити це голосно - наприклад, в кінці 2017 р в контексті ставлення до новостворених антикорупційних інституцій - український уряд бере це до уваги і принаймні частково змінює свій підхід.

За словами автора, повернення до декларативної політики європеїзації не є ні в інтересах України, ні в інтересах ЄС. ЄС і окремі країни-члени повинні більш послідовно використовувати свої канали, щоб обмежити можливості відхилення від важливих ділянок реформ. В кінцевому підсумку, тиск щодо втілення реформ повинен бути всередині України. Зовнішній актор, такий як ЄС, буде ефективним лише тоді, коли внутрішні політичні структури і суб'єкти цього хочуть. Ось чому це критичний момент в процесі реформ в Україні.

Зовнішньополітичну орієнтацію України визначено, але глибина її відносин із Заходом і, зокрема, з ЄС, на кону. Крокуючи абияк до 2019 року і потім прискорити темп цілком може виявитися нереалістичним очікуванням як для ЄС, так і для українських політиків, які коливаються чи просуватися вперед. Зрештою, немає нових політичних лідерів, які можуть надійно позначити новий початок у процесі внутрішньої реформи.