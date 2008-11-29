Фінляндія виділить Україні 15 мільйонів євро на освіту та енергоефективність

За даними міністра закордонних справ Фінляндії, за останні чотири роки його країна надала понад 34 мільйонів євро допомоги Україні.

Фінляндія виділить Україні 15 млн євро на нові проекти на освіту і енергетичну ефективність. Про це заявив, під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, міністр закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні.

- Фінляндія збільшить свою підтримку Україні. Наша допомога сягнула понад 34 млн євро з часу початку конфлікту (в 2014 році - ред.). Ми також є рішучими прихильниками і здійснюємо великий внесок в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, - заявив Сойні, якого цитує УНІАН.

За словами міністра, в місії ОБСЄ працюють 20 представників його країни.

- Ми виділяємо 15 млн євро на нові проекти на освіту і енергетичну ефективність, - підкреслив Сойні, - Ми щойно підписали двосторонню угоду про співпрацю в сфері освіти з міністром освіти пані (Лілією) Гриневич.

За даними міністра, Фінляндія бере участь в новій реформі української школи, ділячись "кращими фінськими практиками загальноосвітньої школи".

- Ми також починаємо фонд розвитку енергоефективності, - заявив Сойні, зазначивши, що брати участь у проекті буде компанія Nefco.

Зокрема будуть здійснюватися консультації і передача знань фінських експертів.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Кабінет міністрів України затвердив план заходів, які повинні бути здійснені до 2020 року, щоб запрацювала шкільна реформа. План реформи чітко визначає заходи до 2020 року, необхідні для старту Нової української школи.