Могут ли современные игрушки ускорить развитие ребенка?

Классические детские игры меняются под воздействием современных технологий. Вряд ли нынешние взрослые в своем детстве могли представить себе мир, в котором у детей имеется собственный вертолет, пускай и игрушечный, который в делах шпионских не хуже многих взрослых вещей. Меж тем, в детском мире Китти продаются именно такие игрушки, ждущие своих хозяев!

Вертолеты

Вертолет на радиоуправлении колоссально меняет классические игры в шпионов. Дело в том, что с его помощью можно наблюдать за соперником удаленно, да и просто облетать территорию. Здесь уже так просто не скроешься от преследователей.

Однако, мало кто замечает, что купить робота трансформера, родитель одновременно меняет стратегию игры своих детей. Им приходится учитывать большее количество факторов, а следовательно лучше развивается интеллект.

Последнее утверждение очень важно, поскольку помогает лучше понять детское развитие под влиянием новых технологий. Если раньше самодельный набор шпиона ограничивался простыми подручными средствами, то сегодня приделанный к вертолету фотоаппарат может стать предметом, который был бы не лишним в арсенале настоящего шпиона.

Впрочем, и продающиеся в магазине шпионские принадлежности изрядно поменялись.

Шпионские наборы

Психологи утверждают: набор шпиона интересует детей, начиная приблизительно с семилетнего возраста. Такие игрушки можно купить тут и порадовать своего ребенка.

Самые настоящие часы суперагента, бинокль и множество других интересных вещей обязательно порадуют малыша, который любит разгадывать тайны. Но самое главное: это тренирует его ум. Действительно, если перед ребенком стоит какая-то важная задача, требующая серьезного и ответственного решения, это развивает интеллектуальный способности, а на будущее дарит навык находить выход из нетривиального, а на первый взгляд — безвыходного положения.

Чтобы подарить ребенку игрушку, которая ему обязательно понравится, рекомендуется поинтересоваться у отпрыска тем, что именно ему интересно в данный момент. Чаще всего он сам даст вам ответ и подскажет какую именно игрушку хочет получить.

Также мамам и папам следует помнить: хоть раннее развитие и хорошо, но детство должно оставаться детством и иногда ребятишкам нужно просто поиграть. Не стоит каждую игру превращать в средство обучения. В противном случае это может привести к тому, что ребенку станет неинтересна учеба.