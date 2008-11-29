Стовбурові клітини допоможуть відновити мозок після інсульту

Щорічно близько 15 мільйонів людей по всьому світу страждають від інсульту. З них понад 6 мільйонів людей вмирає, в інших випадках - довга і складна реабілітація, оскільки при гострому порушенні мозкового кровообігу погіршуються рухові, мовні та деякі інші функції.

Що ж стосується мозку, то його відновлення відбувається завдяки нейропластичності: протягом усього життя у нас створюються нові зв'язки між здоровими нейронами і формуються нові ланцюги передачі інформації.

Втім, буває і так, що мозок виявляється не здатний до повного самовідновлення. І в цьому випадку йому на допомогу можуть прийти стовбурові клітини, заявили вчені з Університету Джорджії (США).

Новий метод лікування передбачає використання позаклітинних везикул, або екзосом, - це крихітні бульбашки діаметром 30-100 нанометрів, що виділяються в міжклітинний простір клітинами різних тканин і органів. В даному випадку мова йде про екзосоми стовбурових клітин.

Екзосоми здатні долати будь-які перешкоди і бар'єри. Тому вони можуть переносити і доставляти в пошкоджені тканини цінний вантаж - терапевтичні препарати, які прискорюють регенерацію, пояснюють автори.

Спершу дослідники виростили з плюрипотентних стовбурових клітин два види клітинних культур - мезенхімальні і нейронні стовбурові клітини. Їх екзосоми завантажували ліками і вводили за допомогою ін'єкцій "літнім" 18-місячним мишам, які перенесли інсульт. Таке лікування отримало назву AB126.

Експерименти показали, що в другому випадку (з нейронними стовбуровими клітинами) ефект був набагато краще.

Після введення AB126 дослідники сканували мозок гризунів за допомогою магнітно-резонансної томографії, щоб виміряти ступінь атрофії. Результати показали, що лікування зменшило пошкодження мозку тварин на 35% в порівнянні з контрольною групою, а також на 50% зменшилися втрати мозкової тканини через відмирання.

Крім того, вже через кілька днів після інсульту у мишей покращилися моторні функції - це підтвердив ряд тестів. Інші випробування показали поліпшення когнітивних функцій, зокрема, покращилося формування епізодичної пам'яті.

Натхнені такими результатами дослідники мають намір почати перші клінічні випробування нового методу лікування в 2019 році.

Додамо, що виробництвом препарату AB126 займається стартап під назвою ArunA Biomedical. На основі нового методу фахівці мають намір в подальшому розробити способи лікування епілепсії, а також травм головного і спинного мозку.

До речі, використання везикул, завантажених ліками, - це перспективний напрямок медицини майбутнього. Зберігання подібних препаратів не вимагає спеціального оснащення, а з лікуванням впорається будь-який навіть малокваліфікований медик. Везикули можуть доставляти точно розраховану кількість ліків, тобто підходять для персоналізованого лікування.

Тим часом російські вчені створили препарат, який лікує від інсульту, а американські інженери представили новий пристрій, який допоможе постраждалим від інсульту знову рухати паралізованими руками.