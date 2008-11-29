Декоративная плитка ручной формовки «под старину»: эффектность и аутентичность

Плитка ручной формовки – это удивительный материал для отделки. Она будет долгое время наполнять ваш дом тем теплом, которое вложили мастера при ее создании. Производится она вручную из глины отборных сортов, затем бережно обжигается по специальной технологии. Благодаря отсутствию механизированного изготовления, каждый брусок выходит уникальным по форме и очертаниям. Продукция не поддается прессованию, зато после обжига она становится чрезвычайно прочной. Ознакомиться с богатым ассортиментом вручную сформованной плитки можно в каталоге https://svitcegli.ua/plitka-ruchnoj-formovki-pod-starinu/.

Данный отделочный материал по праву можно назвать элитным, поскольку процесс его производства направлен на одну цель – сделать каждую плитку эффектной, старинной и солидной. С такими изделиями вы сможете воплотить в жизнь самые сложные архитектурные и дизайнерские замыслы. Подобного результата помогут добиться не только внешний вид, но и небольшие размеры плитки ручной формовки.

Почему стоит купить клинкерную плитку под старину?

Клинкерная плитка ручной работы, в отличие от прочих материалов отделки, не требует особого ухода: достаточно будет протирать ее, а с помощью чистящих средств получится легко удалить даже граффити. Нагрузка на поверхность облицовки значительно снижается, поскольку такие изделия имеют значительно меньший вес, чем кирпич, например. Материал стойко выдерживает воздействие термических, механических и химических повреждений без потери первозданного вида. Плитка ручного производства «под старинный кирпич» может монтироваться на самые разные поверхности: бетон, кирпич, полиуретан, дерево и прочие. Фасады и другие части здания, облицованные такой плиткой, получают аутентичный, презентабельный и «дорогой» внешний вид. С ней вы гарантированно получите неповторимые архитектурные формы. Износостойкость клинкерной плитки просто отличная. Данный продукт изготавливается из природных материалов, без использования химических соединений. Поэтому его можно с уверенностью назвать экологически чистым. Плитка «под кирпич» не требует особых навыков для ее укладки. При использовании внутри помещений, такой материал практически не сокращает полезную площадь.

Плитка ручной формовки, представленная в интернет-магазине стройматериалов https://svitcegli.ua/, имеет большой выбор текстур и оттенков, что поможет подобрать желаемый вариант для любых дизайнерских решений.