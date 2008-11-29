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Декоративная плитка ручной формовки «под старину»: эффектность и аутентичность
Плитка ручной формовки – это удивительный материал для отделки. Она будет долгое время наполнять ваш дом тем теплом, которое вложили мастера при ее создании. Производится она вручную из глины отборных сортов, затем бережно обжигается по специальной технологии. Благодаря отсутствию механизированного изготовления, каждый брусок выходит уникальным по форме и очертаниям. Продукция не поддается прессованию, зато после обжига она становится чрезвычайно прочной. Ознакомиться с богатым ассортиментом вручную сформованной плитки можно в каталоге https://svitcegli.ua/plitka-ruchnoj-formovki-pod-starinu/.
Данный отделочный материал по праву можно назвать элитным, поскольку процесс его производства направлен на одну цель – сделать каждую плитку эффектной, старинной и солидной. С такими изделиями вы сможете воплотить в жизнь самые сложные архитектурные и дизайнерские замыслы. Подобного результата помогут добиться не только внешний вид, но и небольшие размеры плитки ручной формовки.
Почему стоит купить клинкерную плитку под старину?
Плитка ручной формовки, представленная в интернет-магазине стройматериалов https://svitcegli.ua/, имеет большой выбор текстур и оттенков, что поможет подобрать желаемый вариант для любых дизайнерских решений.
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