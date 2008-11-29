Лікарі дерматологи успішно відновити колір шкіри пацієнтів з вітіліго

Вітіліго - це аутоімунне захворювання, що виражається в зникненні пігменту меланіну на окремих ділянках шкіри. Хоча такі речі, як стероїдні мазі, можуть допомогти в певних випадках, найчастіше хвороба залишається невиліковною.

Сьогодні в світі немає надійних методів лікування цього захворювання. В основному лікування спрямоване на попередження появи нових плям і зменшення косметичного дефекту.

Тим не менш, можливо дуже скоро, людство вирішить цю задачу. Нещодавно, лікарі з Єльського університету і Університету Массачусетсу успішно застосували комбінацію препаратів проти артриту і ультрафіолетового опромінення (УФО).

У дослідженнях доктор Бретт Кінг з Єльського університету і Джон Харріс з Університету Массачусетсу-Вустера визначили дві важливі речі: препарат «тофацітініб» стримує імунну систему від атак над клітинами шкіри, які необхідні для виробництва меланінових пігментів.

І друге, ультрафіолетове опромінення допоможе відновлювати колір шкіри, стимулюючи пігментні клітини.

Доктор Кінг лікував двох пацієнтів з важкими формами вітіліго, використовуючи традиційні методи лікування. В обох випадках результати були вражаючі.

Однак, використовуючи в лікуванні комбінацію «тофацітініб» і УФО протягом декількох місяців, доктор встановив, що обидва пацієнта випробували майже повне відновлення кольору шкіри в постраждалих зонах.

Незважаючи на те, що дослідження необхідно продовжити, Кінг стверджує, що «ці результати будуть визначати лікування вітіліго в майбутньому».