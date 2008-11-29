Газ з ЄС для України в 4 рази дорожче російського

Україна імпортує газ з Європи за ціною в чотири рази вище, ніж за контрактом з "Газпромом", заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Нафтогаз" має намір зажадати від "Газпрому" сплатити різницю в ціні.

"Спасибі всім свідомим українцям, які відгукнулися і зменшили споживання газу! - написав Вітренко на своїй сторінці в Facebook. - Нам потрібно було протриматися добу! І Україна це зробила!".

"За добу" Нафтогаз "замінив газ, який повинен поставлятися від" Газпрому ", на газ з Європи." Нафтогаз "забезпечив реальну можливість покрити всі потреби в імпорті без" Газпрому "і зняв Україну з газової голки Росії", - заявив Вітренко.

"Газ в ці дні в Європі коштував до 1 тисячі доларів, тобто в 4 рази більше, ніж за контрактом з "Газпромом ", - зазначив комерційний директор "Нафтогазу ".

Він заявив, що Україна буде через суд вимагати від "Газпрому" компенсації за переплату при екстреній закупівлі газу в Європі в березні.

Раніше "Газпром" отримав, але повернув "Нафтогазу" передоплату за березень. Заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв заявив, що поставки "Нафтогазу" з 1 березня здійснюватися не будуть, оскільки не було погоджено додаткову угоду до діючого контракту з "Нафтогазом" на постачання газу.

Як повідомляли минулого тижня "Газпром" вирішив почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

Заява російської компанії послідувала за рішенням Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав "Газпром" виплатити українській стороні $ 4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням раніше присудженої "Газпрому" виплати за контрактом на поставку арбітраж провів залік зустрічних вимог. У підсумку "Газпром" зобов'язали виплатити "Нафтогазу" 2,56$ млрд.

"Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення за контрактами на поставку і транзит газу з НАК" Нафтогаз України ", - заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. - Таким чином, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за даними контрактами" .

"Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України, - зазначив він. - У такій ситуації продовження дії контрактів для" Газпрому "є економічно недоцільним і невигідним".