Ринок житла США: тривожний дзвінок

Ринок нерухомості США зіткнувся з серйозними проблемами. Можливо, це початок нової кризи в даному сегменті.

Ринок почав усвідомлювати, що реальний стан справ зовсім не такий позитивний, як багато хто собі уявляли. Нестримне зростання цін на житло в США відбувалося у відриві від обсягів продажів і було багато в чому обумовлене тим фактом, що в свій час, коли ціни були набагато нижче, фонди масово скуповували нерухомість, а зараз вона знаходиться у них на балансі, при цьому оцінка її явно завищена.

Дані з продажу житла не просто розчаровують - вони змушують експертів бити тривогу.

І якщо статистика з продажу нерухомості на первинному і вторинному ринках виявилася не просто поганою - статистика по незавершених операціях продемонструвала максимальний спад з 2010 р До слова, незавершені продажі багато хто вважає свого роду випереджаючим індикатором, так як такі угоди будуть укладені в найближчі пару місяців.

Дві основні проблеми - занадто висока вартість житла і зростаючі ставки по іпотеці. І якщо до цього моменту покупці готові були переплачувати, але хоча б іпотека була доступною, то тепер є тільки один вихід - відкласти пошук житла до кращих часів.

Раніше вийшли дані по продажу нових будинків. Продаж новобудов у США в січні 2018 р знизилися на 7,8% в порівнянні з попереднім місяцем до 593 тис. будинків у річному вирахуванні, свідчать дані міністерства торгівлі країни. Показник став мінімальним з серпня минулого року.

Аналітики в середньому очікували збільшення показника на 3,5% з раніше зазначеного рівня до 647 тис. Ціна продажу нових будинків збільшилася в січні на 2,5% в річному вираженні до $ 323 тис.

При січневих темпах продажу на реалізацію всіх новобудов в США було б потрібно 6,1 місяця в порівнянні з 5,5 місяцями в грудні. Кількість новобудов на американському ринку на кінець січня дорівнювало 301 тис.

Новобудови становлять близько 10% ринку житла в США, проте продажі нових будинків реєструються відразу після підписання контракту, що робить їх більш актуальним індикатором стану ринку. Багато експертів попереджали раніше, що зростання ставок буде мати прямий вплив на продаж житла (або ціни будуть коригуватися) в міру зниження доступності.

Іпотечні ставки на графіку зображені в інверсійному вигляді, шкала знаходиться зліва.

Нагадаємо, ставки по кредитах на нерухомість в США формуються виходячи з прибутковості іпотечних облігацій, які в свою чергу залежать від прибутковості трежеріс. У цьому році на борговому ринку США спостерігаються сильні розпродажі, прибутковість досягла багаторічних максимумів.