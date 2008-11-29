Шість українських вузів потрапили в рейтинг кращих в 2018 році

У число 1000 кращих університетів світу 2018 року за версією QS World University Rankings потрапили шість українських вузів. Згідно з рейтингом, кращим вузом з України став Харківський національний університет імені Василя Каразіна. Він увійшов в число вузів, які ділять місця з 401 по 410.

На місце 411-420 потрапив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, на 501-550 - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на 701-750 - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Два українські вузи, Донецький національний університет імені Василя Стуса та Сумський державний університет, розмістилися на місцях 801-1000.

Лідером рейтингу став Массачуссетський технологічний інститут США. На другому, третьому і четвертому місцях рейтингу теж американські вузи - відповідно Стендфордського університету, Гарвардський університет і Каліфорнійський технологічний інститут. На п'ятому місці знаходиться університет Кембриджа (Великобританія).

Рейтинг QS World University Rankings становить британська консалтингова компанія Quacquarelli Symonds (QS).