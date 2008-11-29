Ще один секрет древніх єгиптян розкрито

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Archaeological Science, йдеться, що дві древні мумії, відомих як «Два брата», насправді, не настільки близькі, як вважалося раніше.

Мумії Хнум-Нахт і Нахт-Анх були знайдені археологами в 1907 році в гробниці біля єгипетського села рифі. Так як вони перебували в тій же гробниці, що датується до 12-ї династії (1991-1802 рр. до н.е.), особи, які брали участь у відкритті, назвали мумії «Два брата».

Однак, роком пізніше, коли дослідники з Манчестерського університету Великобританії почали розкутувать знахідки, вони помітили деякі відмінності в зразках скелетів, які в кінцевому підсумку викликали сумніви в тому, чи дійсно вони були братами.

Протиріччя були знайдені, не тільки в структурі кістки. Вчені також виявили написи на обох трунах, в яких говорилося, що їх мати була жінкою на ім'я Хнум-Аа, і що вони були синами неназваного місцевого губернатора. До сих пір не ясно, чи був насправді, місцевий губернатор, батьком мумій.

Але, питання на цьому не закінчилися. Дослідження, проведене в 2014 році, показало, що мумії мали різні мітохондріальні ДНК. Це означало, що одна з мумій або, же, обидві не мали біологічного зв'язку з Хнум-Аа. Відомо, що мітохондріальна ДНК людини може бути успадкована виключно від матері.

Дослідження таємниць двох братів, просунулося в 2015 році, коли команда вчених з Манчестерського університету, вивчила ДНК зубів. Саме після того, як один учасник дослідження, взяв зразки ДНК зубів, що належать «братам», стало зрозуміло, що мумії мали одну і ту ж матір, але різних батьків.

«Ми довго йшли до цих результатів, але ми, нарешті, тут», - повідомив дослідник. «Я дуже вдячний, що ми змогли розкрити невелику, але дуже важливу частину головоломки нашої історії, і я впевнений, що брати будуть дуже нами пишатися».

Незважаючи на те, що Хнум-Нахт був на 20 років молодший за свого брата, він помер першим. Згідно підписаної на пов'язці датою, Нахт-Анх помер через шість місяців після смерті свого молодшого брата. У своїх дослідженнях вчені припустили, що, оскільки процесу поховання молодшого брата, Нахт-анха, приділялося більше уваги, старший брат, Хнум-Нахт, міг несподівано загинути.

Що стосується результатів 2014 року, вчені стверджують, що свідчення були неточними, оскільки метод вилучення ДНК із зразків печінки і кишечника, сприйнятливий до зараження сучасної людської і бактеріальної ДНК.