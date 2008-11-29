ООН: світ витратив $ 233 млрд на кризи за 10 років

Міжнародне співтовариство за 10 останніх років витратило близько $ 233 млрд на гуманітарну або миротворчу діяльність в країнах, охоплених кризою, а також на прийом біженців, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Він також закликав країни перейти від тактики безпосереднього реагування на конфлікти до підходу, який передбачає прийняття кроків щодо запобігання кризових ситуацій.

Гутерріш нагадав, що в 2005 році був створений фонд ООН з миробудівництва, з його допомогою в організації фінансують зусилля по стабілізації країн, які незабаром можуть зіткнутися з кризою. Зараз статутний капітал фонду становить $ 250 млн, і генсек ООН закликав країни подвоїти цю суму.

За його словами, нездатність країн забезпечити достатнє фінансування програм фонду підриває зусилля з порятунку життів, стабілізації країн, полегшення страждань людей і захисту вразливих груп населення".

"Ми стаємо свідками людських страждань в великих масштабах. За останні десять років міжнародне співтовариство витратило $ 233 мільярди на гуманітарне реагування, миротворчі операції та прийом біженців", - заявив генеральний секретар.

"Замість реагування на кризи нам потрібно більше інвестувати в їх запобігання", - підкреслив Гутерріш. Він розкрив результати спільного дослідження ООН і Світового банку, згідно з яким ефективні превентивні заходи дозволять світовій спільноті економити до $ 70 млрд на рік.

"Фонд миробудівництва- це критично важливий інструмент для досягнення цієї мети", - додав адміністративний глава організації.

Виступаючи перед членами Генасамблеї в понеділок, Гутерріш закликав держави підтримати його рекомендації, спрямовані на "подолання роз'єднаності і підвищення ефективності роботи системи ООН".

"Нам потрібно зробити більше, для того щоб подолати дисбаланс в тому, скільки ми витрачаємо на конфлікти, а скільки - на світ", - резюмував глава організації.