Найбільш оригінальне блюдо США - бекон в шоколаді

Бекон – всесвітньо відомий і улюблений багатьма продукт. Він присутній в самих різних національних кухнях, з нього готується безліч смачних страв: супи, салати, бутерброди, закуски і другі страви.

Однак відомі кухарі не обмежуються традиційними рецептами і прагнуть придумати нові оригінальні смаки: бекон додають у десерти і запіканки, морозиво і тістечка, в пахлаву і шоколад.

У США любов до бекону можна назвати безмежною. Його подають на стіл скрізь і завжди, як окрему страву або у складі хитромудрих рецептів. Одним з самих незвичайних способів приготування бекону вважається рецепт, який ми знайшли на grandkulinar.ru під назвою «Бекон в шоколаді» від Майкла Саймона.

Це шедевр американського кулінарного мистецтва початку XXI століття. Вперше бекон в шоколадній глазурі був представлений на ярмарку в штаті Міннесота і відразу отримала визнання і популярність. Страва потрапила на різні кулінарні телешоу, стало продаватися в супермаркетах і на ярмарках, в кафе і барах.

По суті, новий продукт складається з смаженого бекону, покритого шоколадом, іноді додається мигдаль, фісташки або сіль. Нерідко бекон і глазур продаються окремо.

Американці познайомилися з беконом в шоколаді в 2008 році на Міннесотскому ярмарку, де він називався «Свинячі льодяники». Під цією ж назвою блюдо підкорило Каліфорнії, а в Нью-Йорку воно стало відомим як «Свинячі солодощі». У Чикаго відома шоколадна компанія випустила «Беконовий батончик Мо», що складається з молочного шоколаду і копчених бекону і солі. Пізніше ці батончики були представлені в Лондоні, вся привезена з США партія була розпродана за 1 день. У 2009 році шоколадний бекон дістався до Флориди, де відбулася зйомка всієї процедури приготування популярного страви з подальшим оприлюдненням на сайті.

За кілька років існування бекону в шоколаді блюдо отримувало різнопланові відгуки, від різко негативних до вкрай позитивних. Одні журналісти писали, що бекон нагадує шоколад, вийнятий з попільнички, і є найбільш огидною їжею. Інші, навпаки, хвалили продукт, називаючи «кращим з часів смаженої пепсі-коли».

Сьогодні у США виділяють кілька найбільш поширених рецептів шоколадного бекону, які подають у багатьох барах і кафе як оригінальні і делікатесні страви:

Смужки копченого бекону обсмажують і умочують в розтоплений шоколад повністю або частково.

Кубики копченого бекону умочують в шоколад і подають зі збитими вершками.

Беконом в коричневому цукрі прикрашають мартіні і подають до столу.

З ванілі і бекону готують соус подають до шоколадної запіканці.

Шматочки м'ясного сала опускають у молочний шоколад.

«Кошмар вегетаріанця»: шоколадний бекон подається з кленовим сиропом і морозивом.

Нерідко бекон в шоколадній глазурі американці готують вдома. Для цього необхідний бекон, близько 150 грам, чорний шоколад, можна з перцем, близько 100 грам, перець чилі, достатньо 1 стручка, і розтоплене сало, приблизно 1 столова ложка.

Смужки бекону ріжуть навпіл і обсмажують до золотистого кольору. Шоколад розтоплюють, додають сало і половину подрібненого перцю. Потім беруть шматочки бекону, умочують в шоколад і розкладають на пергаментний аркуш. Зверху бекон посипають сіллю і залишками перцю, і залишають його в холодильнику на ½ години.