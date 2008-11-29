Льготный период по кредитной карте

При оформлении кредитной карты, важно не только понимать и соблюдать условия кредитного договора, но и знать правила начисления бонусов и анти бонусов. Одной из таких опций можно назвать льготный период по кредитке, попробуем разобраться, что это такое и как им пользоваться с максимальной выгодой для себя.

Понятие льготного периода

Как и система кредитования, основанная на выдаче пластиковых банковских карт, понятие льготный период пришло к нам с запада, где его называют не льготным, а благодарственным (в оригинале звучит как грейс). Такая благодарность от банка доступна тем клиентам, кто вовремя погашает потраченные средства, конечно с оговоркой на мелкий шрифт. При соблюдении всех указанных банком эмитентом условий процент за пользование кредитом не начисляется, и клиент вносит только необходимый плановый платеж.

Как рассчитывается беспроцентный срок пользования кредиткой

Кредитная карта каждого банка может иметь различные льготные сроки. В среднем они могут составлять 45-56 дней. Бывают и акционные карты с грейс периодом до 120 дней. Рассчитывается он с момента активации карты, а не совершения первой покупки. Кроме того, данный срок разделен на 2 части, к примеру, если льготный период составляет 55 дней, то 30-31 день, это срок (расчётный месяц), в течении которого пользователь снимает средства, а в последующие 24 дня должен внести минимальный взнос. Траты, произведённые с 32 дня, будут относиться к следующему льготному периоду.

Не достаточно просто взять кредитку и рассчитывать на то, что при своевременном погашении, процент за пользование ею не будет начислен. Как правило, льготный период подразумевает еще дополнительный ряд факторов, которые должны быть выполнены. К примеру, беспроцентное пользование подразумевает только безналичный расчет по торговым терминалам. За снятие наличный в АТМ изымается те только процентная ставка, но и комиссия банка. За переводы с карты на карту, также будет начислен процент и комиссионный сбор. Ситуация с переводами на электронные кошельки зависит от банка эмитента, и данную информацию лучше уточнить при оформлении договора у менеджера. Правила, касательно покупок и различных расчетов в интернете, также могут меняться в зависимости от банка. К примеру, некоторые банки налаживают сотрудничество с популярными интернет магазинами, и предоставляют не только льготный период при покупке товаров у них, но и дополнительные бонусы в виде кешбэков, и скидок на последующие покупки.

Источник: https://finance.ua/cards