Який чай корисніший для здоров'я?

Чай - найпопулярніший напій нашої планети. Корисний для здоров'я, він поліпшує настрій і розумові здібності, знижує ризик серцевих захворювань і діабету.

Як отримати від чашки чаю максимальну користь?

Чай - хороше джерело мікронутрієнтів, серед яких фториди, магній і цинк. Але головну користь здоров'ю несуть три біологічно активних елементи які в ньому містяться : катехіни, кофеїн і теанин (theanine). Катехіни - хімічні речовини з антиоксидантними властивостями. Кофеїн - психостимулятор. L-теаніновая кислота визначає розслаблюючі властивості чаю.

Всі перераховані інгредієнти впливають на смак і аромат напою.

Який чай корисніший?

Чорний, улун, зелений та білий - всі види чаю отримують з однієї і тієї ж рослини: камелія сіненсіс. Відмінності властивостей визначають особливості збору і обробки врожаю. Головне - ступінь окислення під впливом кисню і ферментів і час збору.

Чорний чай окислений найбільше, улун - частково. Зелений і білий не ферментують. Різниця між ними в тому, що білий чай отримують з листя ранніх врожаїв, зелений - пізніх.

Обробка не дуже впливає на теанин. Його зміст у всіх видах чаю приблизно один і той самий. Рівень кофеїну залежить від багатьох факторів. Зазвичай стимулятора більше в чорному чаї. Катехіни схильні до окислення, їх менше в чорному, найбільше в зеленому і білому чаї.

Чаєм називають будь-який напій, який потрібно заварювати. Фруктові і трав'яні «чаї», нехай смачні і корисні, до теперішнього чаю з листя камелії не мають відношення.

З обережністю слід ставитися до готових напоїв на чайній основі, які продаються розфасованими. Важко припустити, скільки в них залишилося біологічно активних речовин. Зазвичай їх недолік «компенсує» величезна кількість цукру, яким виробники так люблять «покращувати» смак.

При всій корисності, надмірне вживання чаю може нашкодити. Серед наслідків передозування кофеїну мігрень, безсоння, нервозність і ін. Крім кофеїну, шкоду здоров'ю можуть завдати таніни, які, зв'язуючись із залізом, погіршують його засвоєння.

Як заварювати чай?

Правильно вибрати чай - мало. Треба його ще правильно заварити. Цей нехитрий процес істотно впливає на вміст біологічно активних речовин в чашці напою. Головне в цій справі - терпіння. Поспішаючи, ми кидаємо пакетик в воду секунд на 20-30, втрачаючи велику частку «корисностей». Заварювання протягом 2-3 хвилин витягає з чаю близько 60% катехінів, 75% кофеїну і 80% теаніна. Максимум цих речовин при температурі води 80 ° C можна отримати за 20-30 хвилин. На практиці, однак, мало хто заварює чай по півгодини. Який після цього буде смак у напою - розмова окрема. Крім часу, на процес екстракції впливає водневий показник води pH. Низький рівень параметра прискорює заварювання, високий - уповільнює. Багато доморощені експерти впевнені, що заварювання в мікрохвильовці погіршує напій. Але дослідники запевняють, що мікрохвилі не шкодять, а лише прискорюють процес. За одну хвилину в печі на середній потужності з чаю витягується більше речовин, ніж при стандартному 2-3 хвилинному заварюванні.

Як впливає на властивості чаю молоко?

Німецькі та африканські дослідники прийшли до висновку, що молоко знижує біологічну активність чаю, а значить і його користь для здоров'я. При цьому голландці знайшли, що рівень антиоксидантів в крові від молока не залежить. Не існує перевірених наукою рекомендацій і з приводу того, в якій послідовності готувати напій. Наливати молоко в чай або, навпаки, чай в молоко? Шановні члени британського Королівського хімічного товариства підтримують другий варіант. Але свою точку зору обґрунтовують смаком молочного білка, а не дією на організм інгредієнтів напою.

У пакетику або без?

У коробки і пачки зазвичай потрапляють листя кращої якості, ніж в одноразові пакетики. Якісний лист містить більше активних речовин. Але всередині пакетика знаходяться чаїнки, що прискорює заварювання. Крім того, в низькоякісних сортах більше стебел, що відрізняються високим вмістом теаніна в порівнянні з листям.

Як бачимо, корисним може бути і чай в пакетику, і «вільний лист». Вибір за споживачем.