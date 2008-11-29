ЄС закликав інтернет-компанії до боротьби з екстремізмом

Google, YouTube, Facebook, Twitter та інші інтернет-компанії повинні протягом трьох місяців довести Європейському союзу, що вони швидко видаляють екстремістський контент, або їм доведеться зіткнутися з законом, який змусить їх це робити, передає Reuters.

Кілька урядів країн ЄС посилили тиск на компанії і соціальні мережі, щоб ті робили більше для видалення незаконного контенту з матеріалів на своїх сайтах, і сектор активізував зусилля, щоб продемонструвати прогрес в цьому плані.

Європейська комісія настійно рекомендувала інтернет-платформам вжити заходів для припинення поширення екстремістського контенту, включаючи зняття подібних матеріалів протягом години після повідомлення про їхню появу.

Європейські уряди заявили, що екстремістський контент в інтернеті вплинув на нападників одинаків, які вбили людей в декількох європейських містах, після того як підпали під вплив радикальних ідей.

"У той час як на кількох платформах було знищено більше незаконного контенту, ніж будь-коли раніше ..., нам все одно потрібно швидше реагувати на терористичну пропаганду і інший незаконний контент, який являє собою серйозну загрозу безпеці та основним правам наших громадян", - заявив комісар з цифрових питань Андрус Ансіп.

Рекомендація, яка не має обов'язкової сили, але може бути врахована європейськими судами, встановлює керівні принципи, що стосуються того, як компанії повинні видаляти незаконний контент в цілому (від порушень авторських прав до розпалювання ненависті), і радить більш оперативно реагувати на екстремістські матеріали.