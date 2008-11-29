Как выбрать семена арбуза для выращивания в умеренной климатической зоне

Полосатый символ лета с сочной, сладкой мякотью, черными зернышками и освежающим, знакомым с детства ароматом – красавец-арбуз требователен в выращивании. Только при достаточном количестве солнечного света, жаркой погоде и умеренном поливе эта любимая многими бахчевая культура дает щедрый урожай. Стройные ряды арбузов, похожие на праздничные парады, уже в конце июня заполняют полки супермаркетов и рыночные прилавки. Но они, к сожалению, богаты далеко не полезными веществами, а выращены с применением пестицидов.

Как же получить хороший урожай настоящих красавцев-арбузов, вкус которых будет не хуже, чем у знаменитых херсонских, и вырастить их не на юге Украины, а в умеренной природно-климатической зоне? Конечно же, нужно выбрать подходящие семена арбуза, основываясь на следующих критериях.

Основной фактор успешного выращивания любимой бахчевой культуры – это выбор сорта, который дает хороший урожай при небольшом количестве солнца. Среди таких сортов можно отметить «Огонек»: он имеет небольшие по размеру плоды, плотную ярко-красную мякоть, насыщенный сладкий вкус и темную, тонкую кожицу. При выборе посевного материала, обращайте внимание на продолжительность созревания плодов. Арбузы должны успеть вырасти и созреть за два-три месяца активного солнца. Поэтому следует выбирать, в основном, ранние и среднеспелые сорта. Что касается посева, то арбузные семечки можно садить либо в открытый грунт, когда установится теплая погода без риска заморозков, либо выращивать рассаду из семян. Второй способ более предпочтителен для умеренной зоны, так как в открытую, прогретую солнцем почву вы будете высаживать уже готовые росточки. Выбирая подходящие сорта бахчевой культуры, следует внимательно смотреть на указанные на упаковке сроки посева, первых всходов и технической спелости плодов. Исходя из этого, можно подобрать семена в зависимости от вашей климатической зоны. Также обратите внимание, что зернышки арбуза или рассаду можно сажать в открытую почву при температуре окружающей среды не ниже +15 градусов, а такой показатель в разном климате Украины устанавливается в различные сроки: с середины апреля до середины мая. Интересно, что среди семян любимой бахчевой культуры есть такие сорта, которые можно высевать поздней осенью, а весной они быстрее проклевываются. Но места их посадки необходимо закрывать защитной, прозрачной пленкой. Появление ранних росточков увеличивает вероятность получить обильный урожай сочных, сладких плодов.

И последняя рекомендация – посевной материал необходимо приобретать в специальных агромагазинах, так как только сертифицированные семена, прошедшие лабораторный контроль, будут залогом успешного выращивания и получения урожая любимой бахчевой культуры.

Источник: зеленыйдом.укр