Вступив в силу закон про приватизацію держпідприємств

Закон про приватизацію вступив в силу.

6 березня наказ був опублікований в парламентській газеті "Голос України".

У середу, 7 березня, набув чинності закон № 2269-VIII "Про приватизацію державного та комунального майна", напередодні опублікований в парламентській газеті "Голос України".

У Законі міститься перелік об'єктів, що не підлягають приватизації. Йдеться про військове майно, майно медустанов, надра, корисні копалини, вода, ліси, ядерні матеріали та установки, метро, державні реєстри та інше.

Верховна Рада повинна затвердити, за поданням Кабміну, перелік об'єктів, що не підлягають приватизації.

При цьому об'єкти соціально-культурного призначення можна приватизувати тільки за умови збереження виду діяльності. У той же час можна перепрофілювати об'єкти, які не працюють понад три роки і що знаходяться в аварійному стані. Виняток становлять спортивні заклади, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчі та спортивні споруди, лікувальні та лікувально-профілактичні заклади.