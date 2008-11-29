Народження дитини робить клітини матері "старішими" на 11 років

Вагітність і пологи призводять до значних змін в організмі жінки (наприклад, змінюють структуру мозку). Однак довгострокові наслідки деяких змін можуть бути куди серйозніше, ніж вважалося раніше.

За словами американських вчених, у породіль спостерігається значне прискорення клітинного старіння, показником якого є довжина тіломір. Пояснимо, що клітини людського тіла містять 23 пари хромосом, кожна з чотирма тіломірами. Вони як би накривають кінцеві ділянки хромосом, захищаючи ДНК від пошкоджень, подібно пластиковому наконечнику на кінці шнурка, який запобігає розплутуванню ниток.

Процеси старіння, що відбуваються в організмі людини, безпосередньо залежать від довжини його теломіру – їх можна назвати справжнім показником біологічного віку. Наприклад, короткі тіломіри пов'язані з метаболічним синдромом, нейродегенеративних і іншими хронічними захворюваннями, а також сильним стресом.

Команда під керівництвом Анни Поллак (Anna Pollack) з Університету Джорджа Мейсона вирішила вивчити, як змінюються тіломіри в клітинах жіночого організму після пологів. Експерти вивчили ДНК двох тисяч жінок репродуктивного віку, частина яких вже встигла народити дитину, а частина - ще немає дітей.

Результати, за словами Поллак, просто приголомшили вчених: виявилося, що тіломіри матерів на 4,2% коротші в порівнянні з тіломірами жінок, які народили. В даному контексті це дуже велика різниця (в середньому 116 пар основ), і вона вказує на сильне прискорення процесів старіння.

Автори пояснюють, що таке укорочення теломіру можна порівняти з 11 роками прискореного клітинного старіння. Тим часом "вартість" куріння в еквіваленті клітинного старіння становить 4,6 років, а "вартість" ожиріння оцінюється в 8,8 року.

Фахівці відзначають, що в роботі враховували безліч чинників, які могли б так чи інакше вплинути на результати - вік, етнічна приналежність, наявність шкідливих звичок, рівень освіти і так далі.

Однак все це не зіграло такої важливої ролі, як наявність декількох дітей. Так, у жінок з чотирма або п'ятьма дітьми тіломіри були коротше, ніж у тих, хто народив двох або трьох дітей, уточнює Поллак.

Втім, її команда зазначає, що про причини і наслідки таких змін говорити поки що рано. Ця робота, опублікована у виданні Human Reproduction, вказує лише на взаємозв'язок довжини тіломеру і пологів, але не більше того.

Серед можливих причин такої зміни очевидною є сильний стрес, пов'язаний з очікуванням, пологами та доглядом за дитиною, додають автори. Також вони підкреслюють, що їх дані не варто розглядати як застереження для майбутніх матерів. Попереду ще багато роботи, перш ніж результати можна буде інтерпретувати.

Крім того, не всі фахівці згодні з висновками команди: дехто вважає, що порівняння з 11 роками клітинного старіння сильно перебільшена і мова йде про 3-5 років.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли про ще одну важливу взаємозв'язку: виявилося, що жінки із зайвою вагою частіше за інших народжують біологічно старіших дітей.

Також вчені з'ясували, що тіломіри людини можна подовжити.