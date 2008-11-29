На Шрі-Ланці ввели режим надзвичайного стану

На острові відбулися зіткнення між буддистами і мусульманами.

Влада Шрі-Ланки на десять днів ввела на острові режим надзвичайного стану через зіткнення між мусульманами і буддистами в районі Канді в Центральній провінції. Про це повідомляє місцеве видання The Sunday Times.

За словами директора Бюро з просування туризму Сутеіша Баласубраманьяма, режим НС навряд чи вплине на туристичну галузь.

- Я не думаю, що введення режиму НС буде мати великий вплив на туризм. Це потрібно для того, щоб тримати країну під контролем, щоб сприяти нормального життя, - заявив Баласубраманіам.

Президент Асоціації туристичних агентств Тревор Раджаратнам вважає, що введення режиму НС посприяє зменшенню кількості туристів, але незначно. Індустрія туризму є одним з основних джерел доходу на Шрі-Ланці.

В районі Канді буддисти підпалили магазин, що належить мусульманину. Загинули щонайменше двоє людей. Режим НС ввели з метою нерозповсюдження зіткнень на інші регіони. На час надзвичайного стану в деяких містах буде діяти комендантська година.

Близько 70 відсотків жителів острова сповідують буддизм, і тільки 10 відсотків іслам. Деякі буддистські організації звинувачують мусульман в тому, що вони нібито насильно змушують іновірців переходити в свою релігію і оскверняють буддистські пам'ятники.