Рейтинг Forbes-2018: в Україні стало більше мільярдерів

Незважаючи на внутрішні економічні труднощі України, практично всі в цьому списку збільшили свій капітал. Крім того, рейтинг поповнив Вадим Новінський.

Журнал Forbes представив черговий рейтинг мільярдерів. Список очолив засновник Amazon Джефф Безос. Його статки сягнули 112 мільярдів доларів. Друге і третє місце поділили між собою засновник Microsoft Білл Гейтс і Уорен Баффет. Що ж стосується представників України, то їх порівняно з минулим роком стало більше.

Українські мільярдери стали багатшими

Найбагатшим в Україні залишився Ринат Ахметов. Його статки сягають 5,5 мільярда доларів. У порівнянні з минулим роком, ця цифра збільшилася на 0,9 мільярда.

Далі розташовується Костянтин Жеваго зі статком 1,6 мільярда доларів. Він за останній рік став багатшим на 0,4 мільярда.

Трійку лідерів закріпив за собою Юрій Косюк. Його статки збільшилися на 0,3 мільярда і досягло цифри в 1,5 мільярда.

На четвертому місці розташувався Віктор Пінчук зі статком в 1,4 мільярда доларів, який став багатшим на 0,1 мільярда доларів.

П'яте місце - Геннадій Боголюбов. У цьому рейтингу він один з небагатьох, чий статок зменшився. В цьому році у нього 1,2 мільярда доларів, а в минулому було 1,4.

До шостому рядку скотився Ігор Коломойський, статок якого оцінюється в 1 мільярд доларів. У минулому році у нього був 1,1 мільярд доларів.

Сьомим українським мільярдером став Вадим Новинський. Його стан також оцінюється в 1 мільярд доларів. Ще рік тому Новинський не входив в даний список Forbes.

Журнал Forbes склав рейтинг країн, які найкраще підходять для ведення бізнесу. Список очолила Великобританія, тому що її економіка зростає всупереч експертним прогнозам. Також лідируючі рядки зайняли Нова Зеландія, Нідерланди, Швеція та Канада. Що стосується України, то ми опинилися лише на 80-му місці і пристойно відстали від наших географічних сусідів. Росія зайняла 58 місце, Польща 34, а Молдова - 84.