Мексиканські археологи знайшли копалини і реліквії Майя в найбільшій у світі підводній печері

Археологи, які вивчали в Мексиці найбільшу в світі підводну печеру, представили знайдені результати. Серед них можна було побачити скам'янілості гігантських лінивців і майстерно зроблену святиню бога торгівлі народів Майя.

Нещодавно дослідники виявили, що величезні печери, Sac Actun і Dos Ojos, що знаходяться на півострові Юкатан в Мексиці, фактично пов'язані і формують найбільшу мережу печер на Землі.

В рамках проекту, організованого Мексиканським національним інститутом антропології та історії (INAH), дослідники, використовуючи підводне спорядження, вивчили стародавні реліквії, що зберігалися в печерах протягом тисячоліть.

Вчені вважають, що рівень води в печерах змінювався з плином часу і часто за часів сильної посухи, був джерелом води - іноді дуже небезпечним. Люди і тварини, які ризикували проникнути всередину, рідко виходили звідти живими.

Сьогодні їх останки є скарбницею для вчених, дозволяючи їм зібрати шматочки історії печери, що датуються Плейстоценом - епохою четвертинного періоду (від 2,6 мільйона до 11 700 років тому).

«У печерах можна було знайти залишки вимерлого сімейства хоботних, а також гігантських лінивців і ведмедів», повідомили археологи на прес-конференції.

Також археологи знайшли безліч артефактів, залишених людьми: спалені людські кістки, кераміка, настінні гравюри і багато іншого. «Малоймовірно, що в світі є ще одне місце з такою кількістю особливостей.

Всередині є значна кількість археологічних артефактів, при цьому, рівень збереження вражає », - сказав Гільєрмо де Анда, підводний археолог.

Серед знайдених артефактів, серед джунглів, виявлена святиня бога війни і торгівлі Майя, доступ до якої проходить через сходи в водостічному колодязі.

Археологи кажуть, що багато інших колодязів, які з'єднуються з печерою, є символами ритуальної діяльності народів Майя. Майя вважали печери, «і особливо ті, які вели до води, як надзвичайно священні місця», - сказав INAH.