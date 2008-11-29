Саакашвілі готується до повернення в Україну

Михайло Саакашвілі має намір повернутися до Києва найближчим часом. Яким чином, поки незрозуміло, але плани у політика грандіозні - зробити Україну європейською наддержавою, ні більше ні менше. Про це Саакашвілі розповів в інтерв'ю російському виданню "Медуза". "КП в Україні" публікує витяги з матеріалу.

Про реадмісію до Польщі

Саакашвілі розповів, що після реадмісії в Польщі його зустріли депутати сейму, з ним спілкувалося керівництво міністерства внутрішніх справ. Поляки запропонували Саакашвілі політичний притулок, але той відмовився. Політик упевнений, що його видворили не прикордонники, а особиста охорона президента Петра Порошенка.

- Скрутили руки, чомусь наділи на голову якусь кепку, щоб я не бачив нічого. Причому [люди, які виселяли] прикидалися українськими прикордонниками, хоча це була особиста охорона [президента України] Порошенко і співробітники охоронної компанії, якою володіє бізнес-партнер Порошенко [Ігор] Кононенко, - говорить Саакашвілі.

Саакашвілі отримав посвідчення особи в Нідерландах, оскільки його дружина голландка. Цей документ дозволяє йому пересуватися країнами ЄС і легально влаштуватися на роботу.

- Я весь час пересуваюся, до мене весь час їздять, я готую своє повернення в Україну, активно беру участь в політичних процесах в Грузії. Природно, ніхто ніколи не доб'ється того, щоб я замовк, - говорить Саакашвілі.

Про гроші, на які живе

Саакашвілі розповів, що отримав пропозиції читати платні лекції, але поки в грошах він не має потреби. Саакашвілі не став прямо відповідати на питання, на які кошти він зараз живе.

- У мене є кілька тисяч доларів. Сім'я у мене небагата, але з нормальним голландським доходом. І на перших порах цього цілком вистачить. А далі я не пропаду. Ще раз кажу: у мене вже пропозиції є читати лекції, у мене буде, я думаю, купа інших можливостей, буде з чого вибирати. Так що я не буду залежати, наприклад, від доходу нашої партії або від фандрайзингу нашої партії в Україні, - заявив Саакашвіли.

Він підкреслив, що в Україні люди підтримували його партію фінансово, надсилаючи пожертви. Але це були не олігархи.

Про політичні плани в Україні

У Саакашвілі є покроковий план перетворення України в європейську наддержаву.

- Можна сказати, що у нас є хороша політична програма. Ми вважаємо, що Україна може бути і обов'язково буде наддержавою в Європі. Нам потрібна економічна цифра зростання, мінімум двозначна, протягом наступних десяти-п'ятнадцяти років. Це цілком реалістично. У нас по пунктам розписано, як це буде ідбуватися. Рівень життя України швидко зростатиме, люди перестануть виїжджати - зараз Україна втрачає десь до мільйона людей в рік, з 2015 року втратили, за офіційними даними, більше 7% працездатного населення. Просто кров'ю спливає українська економіка. Але це можна буквально за пару місяців повернути назад. І якщо повернути, то Україна стане державою набагато крутішою, ніж навіть теперішня Польща, якою я дуже захоплююся, - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі підкреслив, що хоче бути частиною тієї команди, яка перетворить Україну в наддержаву, яка зробить її непереможною і невразливою для Росії.

Щодо свого політичного статусу в Україні, Саакашвілі відкрито заявляє, що хоче бути прем'єр-міністром, а не президентом. За словами політика, Порошенко кілька разів пропонував йому очолити український уряд.

- Але коли Порошенко мені сам пропонував це два або три рази, коли я з ним обговорював умови, я зрозумів, що це для піару, для фасаду, а потім мене просто приберуть звідти, не дозволивши зробити жоден реформаторський крок. Він не хотів міняти міністрів, не хотів нових виборів парламентських, не хотів позбуватися від цієї корупційної більшості в парламенті. Навряд чи б я зміг із зв'язаними руками і ногами досягти хоч якогось успіху. Я цей досвід вже отримав в Одесі. Якщо у прем'єра немає міністрів і парламенту, це нітрохи не краще, ніж безправний губернатор Одеси. Так що я від посади відмовився, - заявив Саакашвілі.

Про досягнення в Одесі

Саакашвілі хоче знову стати губернатором Одеської області, щоб довести до кінця розпочаті реформи. Серед своїх досягнень на цій посаді політик називає створення першого центру обслуговування громадян, оновлення митниці, скорочення співробітників обласної адміністрації на 40 відсотків, будівництво дороги Одеса - Рені.

- У мене великий борг перед одеситами. Після того як я поміняю Україну, я обов'язково хочу переїхати до Одеси і стати її мером. Може бути, це і є наступний етап моєї кар'єри, - заявив Саакашвілі.

Про те, чому його метою є Україна

Саакашвілі заявляє, що борючись за Україну, він бореться і за Грузію. На думку політика, у цих країн однакові виклики, зовнішні противники і вороги і однакове майбутнє. Але почати зміни потрібно саме з України, вважає Саакашвілі.

- Тому що в Грузії я був два президентські терміни, і я точно знаю, з досвіду, що без успішної України не може бути успішною Грузії. Успішна Грузія може давати приклад успішної України, а Україна не може змінюватися від того тільки, що Грузія існує. І навпаки, коли Україна буде успішною, то весь регіон буде набагато краще себе почувати. І Росія, до речі, теж ... У нас дуже складний регіон, де путінська Росія намагається всіх під себе піджати. Якщо Україна буде успішною, вона зможе стримати цю агресію. Ні маленька Грузія, ні маленька Молдова, ніхто сам по собі не здатний стримувати цю агресію, тільки Україна. Стримувати не в військовому сенсі, хоча це теж важливо, але виграючи гібридне протистояння, - заявив Саакашвілі.