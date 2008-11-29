Неандертальці були першими художниками на планеті

Не так давно вчені були впевнені в тому, що неандертальці були майстерними мисливцями, але при цьому зовсім не вміли малювати. Вивчення чотирьох печер в Іспанії, виявили нові дані про життя неандертальців, тим самим спростувавши стару гіпотезу.

Команда експертів повідомила, що в печерах були виявлені кілька настінних розписів віком в 64 800 років, які були зроблені на 20 000 років раніше появи сучасних людей на європейському континенті.

Так само, були знайдені проколоті оздоблені раковини, які, по всій видимості, використовувалися в якості прикрас. Дослідники вважають, що раковини, вік яких значно старше, також належали неандертальцям.

Можливо, тепер багатьом археологам, доведеться прийти до спільної думки, що Homo neanderthalensis були оригінальними печерними художниками.

Раніше вважалися грубими печерними людьми, неандертальці здобули авторитет при створенні складних технологій, звичаїв, які поширилися на колишньої європейської території.

«Більшість моїх колег будуть приголомшені, - говорить Жан-Жак Хублін з Інституту еволюційної антропології Лейпцига, Німеччини. «Всі думали, що печерний живопис є основною відмінністю між неандертальцями і сучасними людьми. Сьогоднішнє відкриття це змінить ».

Тим часом, автор публікацій, Joаo Zilhаo з Барселонського університету Іспанії, який багато років наполягав на тому, що неандертальці були рівні розумово сучасним людям, вважає знайдені розписи і черепашки, як повне виправдання своїх досліджень.

Хублін визнає, що неандертальці були когнітивно-складними, але вважає, що їх культурні досягнення не відповідають сучасним людям.

Зовсім недавно, Річард Косс з Каліфорнійського університету висунув теорію, в якій говориться, що Homo sapiens отримав інтелектуальну перевагу над неандертальцями через стиль полювання над здобиччю.

У своїй статті вчений стверджував, що «неандертальці могли подумки уявити побачених тварин, але не були здатні перевести ці зображення в скоординований зв'язок між мозком і рукою, яка необхідна для малювання»