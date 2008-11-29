Машина з кортежу Порошенко збила чоловіка в центрі Києва.

Машина з кортежу президента України Петра Порошенка у вівторок вдень збила пенсіонера в центрі Києва. Аварія потрапила в об'єктив камери спостереження.

ДТП сталося о 12:40 на перетині вулиць Шовковична та Інститутська. На кадрах видно, що літній чоловік кинувся на іншу сторону проїжджої частини на заборонний сигнал світлофора. Водій чорного Volkswagen, який очолював президентський кортеж, встиг зреагувати на появу пішохода, але уникнути зіткнення не вдалося.

Від удару пенсіонера відкинуло на метр вперед, на допомогу йому, після того як пропустив інші машини з кортежу, прийшов регулювальник, який чергував на перехресті, пізніше з'явилися і перехожі.

Постраждалого госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості, його життю нічого не загрожує.

"Крові було багато. Чоловікові перев'язали голову. А ще він не міг ставати на одну ногу", - розповіли очевидці ДТП, зазначивши, що машина рухалася зі швидкістю не менше 80 кілометрів на годину.