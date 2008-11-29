Порошенко поїде до Німеччини обговорити з урядом Північний потік-2

Президент Петро Порошенко заявив, що поїде до Німеччини найближчим часом. Він планує зустрітися з новим коаліційним урядом ФРН і засудити будівництво "Газпромом" "Північного потоку-2". Про це президент сказав в інтерв'ю українським телеканалам ввечері, 7 березня. передав "Інтерфакс-Україна".

Порошенко вже обговорював тему "Північного потоку- 2" з Фінляндією і Швецією. Також він підняв це питання під час розмови з віце-президентом США/

- У найближчі дні я збираюся відвідати і Німеччину, протягом двох-трьох тижнів. Я вітав Німеччину нарешті з формуванням коаліції, я впевнений, що буде сформовано новий уряд. І ця тема, безумовно, буде в порядку денному наших переговорів, - зазначив він.

Порошенко зазначив, що лідери більшості країн ЄС підтримують українську позицію.

- Все більше європейських країн демонструють солідарність з Україною щодо Північного потоку-2 - Естонія, Латвія, Литва, Данія, Фінляндія, Швеція, Італія з нами. На сьогоднішній день мова йде про енергетичну безпеку світу і цілого континенту, - сказав президент.

Порошенко раніше заявив, що "Північний потік-2" несе загрозу енергетичній незалежності Євросоюзу. В якості аргументів він навів рішення "Газпрому" припинити постачання газу в Україну і розірвати всі контракти, після рішення Стокгольмського арбітражу на користь Києва. Саме рішення не відповідає домовленостям і міжнародному праву.