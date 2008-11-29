У стародавній некрополі Єгипту виявили 40 саркофагів віком у 2500 років

Біля міста Ель-Мінья, в 300 кілометрах на південь від Каїра, було виявлено стародавнє кладовище. У Некрополі були знайдені поховання, що належать різним періодам - починаючи від епохи Пізнього царства і закінчуючи періодом правління Птолемеїв.

Велике кладовище розташоване на північ від району Туна-аль-Габалі, великого археологічного об'єкта на околиці Лівійської пустелі. У ньому розміщується ряд сімейних гробниць і могил.

Щоб вивчити місцевість, археологам потрібно буде не менше п'яти років, сказав міністр Халед аль-Анані. «Ми думаємо, що це початок нових відкриттів».

Ще восени минулого року археологи почали роботу в районі Верхнього Єгипту, в пошуках решти стародавнього цвинтаря 15-го століття. Під час розкопок були виявлені 40 саркофагів (багато прикрашених кам'яними трунами) і близько 1000 статуй - деякі з них зображують древніх священників.

В саркофагах дослідники знайшли безліч коштовностей, включаючи прикраси і похоронні статуетки. Також були знайдені мумія священика і золота маска. Археологи вважають, що знайдені саркофаги, на яких можна прочитати імена власників, належать членам сім'ї священика.

Глава археологічної місії Мостафа Вазирі, каже, що до сих пір було знайдено вісім гробниць, і він очікує, що незабаром їх число зросте. У 2017 році, в районі Туна аль-Габалі була виявлена некрополь, де знаходилося, щонайменше, 17 мумій.

Єгипет сподівається, що недавні відкриття дозволять їм відродити сектор туризму, який частково постраждав від політичних потрясінь 2011 року.